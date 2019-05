A partir de mañana miércoles, la organización TourismCares reunirá en Puerto Rico a más de 150 profesionales de la industria de viajes para participar en el evento Tourism Cares for Puerto Rico, el cual cuenta con el respaldo principal del Gobierno de Puerto Rico, a través de la Compañía de Turismo. Durante tres días esta cumbre, enfocada en la modalidad de “viajes con propósito”, miembros de la industria de viajes, proyectos de base comunitaria, oficiales gubernamentales, la industria agrícola y organizaciones de interés social visitarán los pueblos de San Juan, Yauco y Ponce. El evento fue organizado con el objetivo de apoyar el desarrollo de la economía local para crear un futuro resiliente para la isla.

“Con una amplia cartera de proyectos turísticos cuyo enfoque es la conservación del medioambiente, integración de las comunidades locales y bienestar económico del Pueblo, la Isla tiene una oportunidad sin igual para fomentar el desarrollo y promoción de este tipo de experiencias”, dijo Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. “El Gobierno de Puerto Rico, a través de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, está orgulloso de ser el anfitrión de Tourism Cares for Puerto Rico y los sobre 150 líderes de la industria que se espera participen en el mismo. Alineados con la visión del gobernador Ricardo Rosselló para convertir el turismo en punta de lanza del desarrollo económico de la Isla, el evento promueve el intercambio de ideas, mejores prácticas, fomenta la creación de actividades comerciales y empodera a los dueños de pequeños y medianos negocios”.

Los participantes realizarán trabajo voluntario en el Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas de Yauco (CMTAS), una finca agrícola sustentable de base comunitaria. Luego del paso de los huracanes del 2017, el CMTAS sirvió como centro de apoyo a la comunidad proveyendo alimentos y acceso a agua potable. Actualmente la empresa se encuentra desarrollando una experiencia turística en sus facilidades, lugar donde también organizan programas educacionales y de entrenamiento para comunidades de escasos recursos en la Isla.

Alexandra García, principal oficial de Programas de World Central Kitchen (WCK) indicó que, “estamos entusiasmados de que los participantes de Tourism Cares estén trabajando junto a un receptor de subsidio del programa WCK Plow-to-Plate, una finca comunitaria modelo que aún necesita reparar daños causados por el huracán María y que se encuentra incrementando la capacidad a largo plazo de sus facilidades de producción, distribución y venta de alimentos”.

“La inversión de tiempo y labor en esta finca es un ejemplo de cómo apoyar desarrollo turístico auténtico y ayuda a fortalecer la resiliencia de un destino. Profesionales de la industria podrán aprender acerca de por qué el tener acceso a una fuente propia de alimentos es crucial para las comunidades locales y cómo este tipo de experiencia turística puede beneficiar la industria de viajes”, expresó Paula Vlamings, principal oficial de impacto de Tourism Cares. “Entender y experimentar el cómo podemos empoderar comunidades a través de nuestra voluntad ayuda a crear un futuro más sustentable para Puerto Rico, y más allá”.

Además de su trabajo voluntario, los participantes compartirán con líderes de base comunitaria y organizaciones de interés social para fomentar el intercambio de ideas y una mayor integración al mercado. El programa incluye sesiones educativas las cuales incluirán exhibiciones y charlas por empresarios locales. Durante el evento se discutirán temas tales como los negocios agroturísticos emergentes, los retos y oportunidades del sector y el cómo incluir más suplidores locales a la cadena de valor turística.

Entre los ejemplos del compromiso de Puerto Rico con la sustentabilidad se encuentra la Ley de Política Pública Energética la cual fue establecida en marzo pasado y establece un mandato de lograr 100% energía renovable para el 2050. La Compañía de Turismo también cuenta con una división dedicada al fomento del Turismo Sostenible, con programas de certificación de hospederías verdes, empresas agroturísticas y de empresas ecoturísticas.

“La isla es conocida por nuestras playas de clase mundial, bellezas naturales y cultura única. Puerto Rico está comprometido con el desarrollo de prácticas sustentables en nuestra oferta turística, no solo porque es algo bueno para el destino, sino porque es necesario para el futuro de nuestra industria conservar las valiosas maravillas que hay en nuestra Isla para futuros visitantes y generaciones”, dijo Brad Dean, CEO de Discover Puerto Rico.

Tourism Cares for Puerto Rico es un compromiso de acción oficial del Clinton GlobalInitiative (CGI) Action Network on Post Disaster Recovery. Esta iniciativa ayuda a conectar a personas y organizaciones interesadas en aprender acerca de la sustentabilidad en el turismo y compartir mejores prácticas mediante este Meaningful Travel Summit. Se continuará monitoreando la situación a través del año y los resultados serán reportados a través de la organización. El Tourism Cares’ CGI Action Commitment es una alianza entre las organizaciones y empresas Foundation for Puerto Rico, World Central Kitchen, Discover Puerto Rico, Hilton San Juan y Hilton Ponce.

Se estima que el evento de tres días generará más de $62,000 en inversiones en negocios locales, fondos para becas y desarrollos y valor del voluntariado.