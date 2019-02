Las paletas de colores y los lienzos de los artistas se adueñarán por los próximos días del escenario de uno de los parques temáticos más populares del mundo: Epcot, en Walt Disney World, de Orlando, Florida.

Pero no solo ellos, también las estaciones de comida con platos que compiten de tú a tú con obras de arte que agradan no solo la vista, sino también todos los sentidos. Se trata del Epcot International Festival of the Arts, un festín donde los colores, sabores y aromas se unen con distintas manifestaciones artísticas para agasajar los sentidos y complacer a los visitantes.

El uso de las tizas para crear obras de arte también es parte de lo que se presenta en el festival. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

“Hacemos arte con la comida”, dijo el chef Daniel Contreras, sous chef de Epcot y quien participa activamente en las creaciones culinarias del festival. Chef Daniel destacó que este año hay 13 “estudios de comida”, como le llaman para este festival, donde tienen por ejemplo vieras inspiradas en la pintura de Matisse, Woman with a Hat, con chorizos, coronado con un sombrero hecho en parmesano crujiente, así como lomo a la Wellington y un pastel de salmón, presentado en capas con queso crema, y caviar. Además y representando el sabor latino, hay ceviche, que tiene el color de nuestras cocinas, con mangó, pimientos y una marinada de limón y naranja.

Los postres también hay que verlos y saborearlos. Entre ellos, están las nuevas opciones para este año que incluyen la panacota, con una gelatina a base de agua de rosas y pistachos, la tarta de limón, con frambuesa y chocolate blanco y el siempre popular chocolate, en un mouse con pretzel y salsa de frambuesa. Tanto estos como el resto de platos se venden en porciones de tapas y hay variedad de vinos, cervezas y cócteles para acompañarlos.

El festival, que se presentará hasta el 25 de febrero, trajo otras novedades. “Este año, que se celebra la tercera edición del Festival of the Arts, los artistas de Broadway se presentarán diariamente, tres veces por noche, a diferencia del año pasado, que era solo los fines de semana”, dijo Sarah Domenech, portavoz de la empresa, quien señaló que hay numerosas actividades para toda la familia.

Un artesano chino confeccionando un dulce tradicional. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Las presentaciones artísticas son una de las favoritas de los visitantes, ya que traen al parque artistas de Disney on Broadway, brindando oportunidad a que los espectadores tengan en un escenario muy cerca y en conciertos gratis incluidos con la admisión, a grandes artistas presentando música de espectáculos como The Lion King, Frozen y Beauty and the Beast. Los artistas de este año incluirán a Kerry Butler y Steve Blanchard (Beauty and the Beast), Kevin Massey (Tarzan), Meredith Inglesby (The Little Mermaid), Gavin Lee y Ashley Brown (Mary Poppins) y Kissy Simmons y Alton Fitzgerald White (The Lion King). Además, habrá otros artistas presentándose diariamente en algunos de los pabellones, como el de Alemania y Canadá.

Durante el festival, habrá presentaciones y más de 50 artistas compartiendo con los visitantes, así como charlas y seminarios de numerosas disciplinas artísticas a través de todo el parque, incluyendo desde pintura clásica hasta Chalk Art. Para la venta, hay variedad de piezas de arte de colección, pero también mercancía exclusiva con la temática del festival que va desde gorros hasta camisetas.

Dentro de las actividades más divertidas y que más gustan están, ayudar a crear un gigantesco mural en el World Showcase Plaza, fotos artísticas como si fueras parte de obras de arte y los seminarios gratuitos para hacer tus propios trabajos en casa. Además, hay eventos especiales, como el Paint with a Disney Artist y el Paquete de Restaurante de la Serie de Conciertos Disney on Broadway, con comida y asientos garantizados para los espectáculos (costo adicional).

El costo de admisión a Epcot depende de la fecha de visita. Empieza desde $109, para adultos, y $104 para niños de tres a nueve años.

Flight de cervezas pareado con chocolates. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)