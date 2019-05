Madrid es una de las capitales mundiales de fútbol. Un título que ostenta no solo este mes por ser la sede de la final de la Champion League, la competición futbolera con más seguidores después del mundial, sino el resto del año. Todos los meses decenas de miles de turistas visitan la ciudad con la excusa de acudir a alguno del alrededor de 100 partidos de fútbol que tienen lugar entre la Liga, La Copa del Rey y las competiciones europeas.

Estadio Santiago Bernabeu

Eso explica que no sea casualidad que la segunda atracción más visita de la capital española sea, tras el Museo del Prado, el Estadio Santiago Bernabeu.

Y es que para quienes no tengan la suerte de conseguir unos boletos para algún partido de los merengues, siempre es posible realizar el Tour por el Santiago Bernabeu. El estadio abre a los visitantes de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., y los domingos y festivos de 10:30 a.m. a 6:30 p.m. En días de partido, hasta cincohoras antes del inicio, sin acceso a los vestuarios.

Estadio Santiago Bernabeu (Shutterstock.com)

El paseo por el campo incluye una increíble panorámica del estadio, acceso al terreno de juego, el palco presidencial, los vestuarios, los banquillos, la zona técnica, la sala de prensa, la tienda... y diversas salas específicas del museo, como la Sala del Mejor Club de la Historia. El precio es de 25 euros y es conveniente reservar las entradas por anticipado.

Wanda Metropolitano

El otro gran estudio de la capital, el nuevo y flamante Wanda Metropolitano, sede del Atlético de Madrid, que albergará la final de la Champion League de este año, ofrece toursguiados por el estadio de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. los sábados, y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. domingos y festivos con horarios especiales los días de partido. De lunes a jueves la visita es guiada a las 12:00 m., 1:00 p.m., 4:30 p.m. y 5:30 p.m. y los viernes a las 12:00 m. y a las 1:00 p.m. El precio es la entrada es de 18 euros.

Estadio Wanda Metropolitano (Shutterstock.com)

Un tour para cada persona en Madrid

Más allá de las visitas relacionadas con el fútbol, Madrid cuenta con una de las mayores ofertas de tours del mundo para sus visitantes. Una de las más populares es el free tour de Madrid ofrecido por Civitatis. Además de recorrer los puntos más emblemáticos y fotografiados de la ciudad como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente, el Palacio Real, la Plaza de la Villa, la Ópera o la Gran Vía. Los participantes mayores de edad en este paseo guiado recibirán una pulsera, para conocer la noche madrileña, que da acceso gratuito a cuatro bares de fiesta del centro de Madrid (Commo, Enbabia, Planet, Nomad) con derechos a un chupito y coctel en cada uno de ellos.





Claro que quien ya haya visitado Madrid con anterioridad quizás prefiera algún tour más especializado. La lista es posibilidad es inmensa. Tour nocturno, Tour de los fantasmas de la Villa, el Tour de la Inquisición, el Tour de la Guerra Civil, el de los Borbones, Tour por el barrio de Lavapiés y nombrado el más cool del mundo, entre otros. La mayor parte de ellos tiene precios entre los 7 y los 20 euros.

¿Y por la noche? Cultura y Gastronomía

Una de las señas de identidad de la capital española es su vida callejera y nocturna, en la que se mezcla gastronomía, espectáculos y cultura. Prácticamente todos los días hay opciones para combinar, en un mismo local, degustaciones de los platos españoles con la música y el arte español. Aunque las opciones son muy amplias, el espectáculo de Flamenco en El Corral de la Morería, por el que pasan jefes de estado y famosos de todo tipo, hasta la cena con Zarzuela en el Rincón Rodríguez son experiencia que solo se pueden vivir en Madrid. (www.civitatis.com/es/madrid/espectaculos/).

Y por supuesto, volviendo al fútbol, cenar en cualquier bar que tenga puesta la televisión con un partido de fútbol, e integrarse en la hinchada local de fútbol, es siempre una opción para una inmersión cultural en la ciudad.

Madrid y el fútbol

La ciudad de Madrid cuenta con tres equipos de primera división; Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Si a la ciudad se le suma el área metropolitana, habría que incluir el Getafe y el Leganés. Es el área urbana con más equipo de primera división del mundo.

Solamente con los partidos jugados en las competiciones nacionales (Liga y Copa del Rey) la capital alberga a unos 100 partidos de fútbol de alto nivel. Cada hinchada tiene un lugar específico de celebración de los éxitos. El Real Madrid lo hace en la plaza de Cibeles, mientras que el atlético de Madrid lo hace en la vecina Plaza de Neptuno.