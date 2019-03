Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, la nueva montaña rusa de TheWizarding World of Harry Potter, en Islands of Adventure, tiene una historia que contar a los visitantes que decidan visitarla y “volar” por los alrededores del Castillo de Hogwarts.

La atracción, la más esperada por los fanáticos de Potter, estrenará el 13 de junio según había anunciado hace unas semanas Universal Orlando Resort, en Florida.

Ahora y en un anuncio en vídeo, Tom Felton, (Draco Malfoy en las películas de Harry Potter) y Alan Gilmore, director de arte de dichas películas, explicaron la historia detrás de la esperada atracción.

Todo empezará cuando los visitantes se encontrarán con Hagrid y lo tengan como guía en una clase con las criaturas mágicas. Después, abordarán las motoras voladoras (esa es la forma del carrito de la montaña rusa), diseñadas especialmente para hacerte sentir la libertad de volar.

Pero habrá una combinación de vehículos, ya que si no usas la motora puedes usar el carrito adyacente, lo que permitirá que tengas dos experiencias completamente distintas, dependiendo del vehículo que escojas. Por primera vez, se podrá volar por el Forbidden Forest (Bosque Prohibido) y estar cara a cara con las criaturas mágicas… bueno, al menos eso es lo planeado, porque para que sea más divertido y sorprendente, nada saldrá como avisado, así que prepárate para lo inesperado y encuentros extraños por el camino.

La nueva experiencia combinará la historia con una innovadora tecnología con la que además recrearán todo el ambiente que rodea el tema, creando hasta un bosque con 1,200 árboles reales.

Pero no solo será el sentirse dentro de un set de la película lo que emocionará a los fans de Harry Potter, sino también tendrán la adrenalina acelerada mientras dan giros rápidos, viren y vayan hacia adelante y hacia atrás a una velocidad de hasta 50 millas por hora en el bosque oscuro, a la vez que ven las criaturas más raras del mundo mágico de Potter, como Fluffly y Centauro, e incluso uno nunca visto en las películas con la temática creada por la escritora J.K. Rowling.

Espera sorpresas en el recorrido de lo que la empresa había dicho que será una montaña rusa con sofisticada tecnología. Luchar contra obstáculos desafiantes, enredarse en una maraña de Devil's Snare (la planta mágica de raíces que estrangulan) y mucho más... es parte de la experiencia que no te querrás perder.

The Wizarding World of Harry Potter Hogsmeade fue el primer mundo de Potter que se abrió en Islands of Adventure, en el 2010, cuya máxima atracción ha sido Harry Potter and The Forbidden Journey, dentro del Castillo de Hogwarts. Este mundo temático fue seguido por The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley, abierto en Universal Studios en el 2014, y cuya máxima atracción por el momento es Escape from Gringotts, una atracción multisensorial, e intensa, donde aparecen Harry, Ron y Hermione, entre otros personajes.