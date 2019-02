El yoga es una tradición milenaria surgida en India hace entre 3,000 y 6,000 años, que ayuda a cultivar cuerpo, mente y alma, y no ha cesado de ganar adeptos países como España en la última década. No es de extrañar, ya que ofrece beneficios que ayudan a contrarrestar los grandes males de la sociedad occidental: el estrés y el sedentarismo. Un bálsamo más que necesario en el país europeo con la tasa más alta de estrés laboral, donde 17 millones de habitantes reconocen ser sedentarios y 7 millones ni se mueven. Se trata, además de una práctica muy accesible, que no exige estar en forma para iniciarse, ni gastar mucho en equipamiento.

El yoga es una tradición milenaria surgida en India hace entre 3,000 y 6,000 años. (Suministrada)

Debido a la gran popularidad de esta práctica milenaria, Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, ha elaborado un ranking con las mejores ciudades españolas para practicar yoga usando los datos de Google para encontrar todos los estudios y su valoración media. Si quieres dejar atrás el estrés y mimar tu cuerpo como se merece ¡estas son las ciudades más zen!

1. Santa Cruz de Tenerife: 2.11 estudios de yoga por 10,000 habitantes

¿Qué mejor lugar para relajarte que una de nuestras islas paradisíacas? La brisa del océano, el solecito y unas temperaturas envidiables durante todo el año. El ritmo de la isla invita a tomarse todo con más calma y, además, el coste de la vida es, en general, un 21% más barato que en Madrid. Por todo ello, Santa Cruz es el destino perfecto para unas vacaciones libres de estrés, y más aún, si te animas a practicar yoga en uno de sus 43 centros.

Santa Cruz de Tenerife (Suministrada)

Lugar más zen: Si el clima acompaña puedes poner a prueba tus conocimientos de yoga en el Parque Municipal García Sanabria, el pulmón de Santa Cruz, un parque bonito y tranquilo con fuentes, flores y árboles de muchos lugares del mundo.

Centro recomendado: Si el tiempo no está por la labor, te puedes acercar a la Escuela Siming, dónde ofrecen no sólo Yoga, sino también Pilates, Jujitsu, Calistenia, Meditación y Chikung en un ambiente muy positivo y con grandes profesionales.

2. Granada: 2.02 estudios de yoga por 10,000 habitantes

Granada es una ciudad que tiene de todo y resulta cómoda, sin el estrés de una ciudad excesivamente grande, y con unos precios más que razonables. Si quieres escaparte a la montaña tienes Sierra Nevada a 30 minutos y si el cuerpo te pide sol y playa tienes la Costa Tropical en otros 30 ¿Que más te hace falta para dejar el estrés atrás? ¡Pues una buena sesión de yoga en uno de sus 47 centros!

Granada (Suministrada)

Lugar más Zen: Si el clima acompaña te recomendamos que te acerques al Mirador del Barranco del Abogado, a unos 15 min andando desde la Alhambra, para hacer tus posturas de yoga en un ambiente relajado, lejos de las aglomeraciones de turistas y con toda Granada a tus pies. Las mejores vistas son al atardecer.

Centro recomendado: Si el tiempo no está por la labor puedes visitar Sabai Salud, centro especializado en clases de hatha yoga, hatha vinyasa y chikung donde, además ¡te puedes dar un masaje con aromaterapia para ponerle la guinda a tus vacaciones relajantes! Hay que ver cómo te cuidas… Valoración en Google: 5.0 - 14 Reseñas.

3. Pamplona: 1,98 estudios de yoga por 10,000 habitantes

Pamplona no es todo San Fermines. La capital de Navarra es, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la localidad más tranquila para vivir en toda España. Además es una alegría para la vista, con su hermoso casco viejo, y para el paladar, con sus vinos Denominación de Origen de Navarra y sus quesos Idiazábal y Roncal. Y para terminar de cuidarte ¡pues una sesión de yoga en uno de sus 39 centros!

Pamplona (Suministrada)

Lugar más Zen: Si el clima acompaña, el lugar perfecto es el Parque de la Ciudadela, tranquilo, con entrada libre, jardines extensos y un encanto medieval y geométrico que saca tu lado más espiritual.

Centro recomendado: Si el tiempo no es idóneo, te puedes acercar al centro Yoga Pamplona Shiva & Shakti, especializado en yoga integral, hatha raja yoga, vinyasa yoga, yoga suave, akroyoga, yoga prenatal y meditación. Su punto fuerte es la calidad de sus profesores. Valoración en Google: 4.9 - 61 Reseñas

4. A Coruña: 1,84 estudios de yoga por 10,000 habitantes

A Coruña es una ciudad tranquila y hermosa, que acoge al viajero y lo hace sentir como en casa. La costa gallega con sus faros y sus paisajes naturales inspiran serenidad y la gastronomía tradicional te hace la boca agua sin tener que renunciar a comer sano: centollas, nécoras, vieiras, berberechos, almejas, navajas… ¡Aquí el sabor del mar se apodera de la mesa! Qué más puedes hacer para darle a tu cuerpo un merecido descanso… pues tu práctica favorita. En A coruña puedes escoger entre 45 centros de yoga.

A Coruña (Suministrada)

Lugar más Zen: Si hace bueno, te puedes acercar al Parque de Santa Margarita, un enorme espacio verde cerrado al tráfico donde relajarte y dar rienda suelta a tu pasión por el Yoga, dar un paseo o leer un libro. Sencillamente ¡un jardín hermoso que enamora!

Centro recomendado: Si te hace malo, puedes visitar Miyoga Studio Coruña, centro especializado en yoga integral, ashtanga yoga, hatha yoga, yoga prenatal y postnatal, yoga para niños, para embarazadas, vinyasa yoga y meditación. Es un espacio en el que reina el buen ambiente, con un precio asequible y un horario amplio de apertura. Valoración en Google: 5.0 - 21 Reseñas

5. San Sebastián: 1,82 estudios de yoga por 10,000 habitantes

Resulta difícil no rendirse ante los encantos de esta ciudad sofisticada y serena a orillas del Cantábrico, su hermosa bahía circular de arenas blancas y aguas cristalinas invita a pasear, incluso en invierno. Es una ciudad majestuosa sin una excesiva afluencia de turistas, con un tamaño manejable que hace que sea fácil de visitar y una gastronomía de estrella Michelín ¡nada menos que 16 de ellas acumula ya! ¿Qué mejor lugar para liberar estrés y darte un capricho? Puedes hacerlo en uno de sus 34 centros de yoga.

San Sebastián (Suministrada)

Lugar más Zen: Si el clima acompaña, te recomendamos que vayas al Parque Cristina Enea, cerca de la Estación del Norte. No tienes que recorrer grandes distancias para llegar a este oasis de paz completamente ajeno al ajetreo de la ciudad, con el toque exótico y romántico que le dan los cisnes y pavos reales que habitan en él y la hermosa arquitectura de su edificio central. Si prefieres una sesión de Yoga en playa te puedes acercar a Zurriola, la playa de los surferos, es mucho menos frecuentada que la de la Concha y la brisa marina es igual de relajante.

Centro recomendado: Si el tiempo no está por la labor, te recomendamos Yoga Shala, centro muy bien ubicado especializado en hatha yoga, vinyasa yoga, yoga aéreo y yoga para embarazadas que integra la tradición oriental con el estilo de vida contemporáneo con clases fluidas y activas. Valoración en Google: 5.0 - 74 Reseñas

6. Palma de Mallorca: 1,80 estudios de yoga por 10,000 habitantes

La isla de Mallorca es todo un paraíso nacional para quien desea evadirse de todo y tomarse unas vacaciones relajantes. Palma de Mallorca fue elegida en 2015 el mejor lugar para vivir del mundo por el diario ‘The Times’ de Londres. Razones no le faltan: clima templado mediterráneo, a pocas horas de vuelo del resto de Europa, ciudad pequeña pero internacional, con un casco antiguo bien conservado y un encantador ambiente artístico ¡Qué mejor ciudad que ésta para alcanzar el nirvana! En Palma tienes nada menos que 73 centros de yoga.

Palma de Mallorca (Suministrada)

Lugar más Zen: Si el clima acompaña tienes dos opciones. Si no te quieres desplazar tienes cerca el Bosque de Bellver, zona verde perdida entre los árboles y con vistas a la bahía de Palma. Si te animas a coger el coche, puedes practicar tus posturas de Yoga en una calita tranquila y relajante como CalaRatjada o Cala Mondragó.

Centro recomendado: Si el tiempo no acompaña, puedes visitar Mysore Mallorca, cerca de la plaza de España. Es un centro especializado en ashtanga yoga, acogedor, bien situado y con un trato cercano y agradable. Valoración en Google: 5.0 - 49 Reseñas

7. Santander: 1,74 estudios de yoga por 10,000 habitantes

Santander, la capital de Cantabria, es una ciudad bella, acogedora y tranquila bañada por el mar y con unos paisajes que quitan el aliento y enamoran al visitante. Pasear por sus playas, disfrutar de las vistas desde el Faro de Cabo Mayor, descubrir el palacio de la Magdalena, subir el funicular de Río de la Pila para ver la ciudad al desde arriba… hay muchas maneras de relajarse en Santander. Otra de ellas es, cómo no, practicar Yoga, en uno de sus 30 centros.

Santander (Suministrada)

Lugar más Zen: Si el clima acompaña te recomendamos que te vayas a hacer yoga a la Playa de Mataleñas, la más tranquila de Santander, al abrigo de altos acantilados y observando el ir y venir de las olas, o si lo prefieres una zona verde, el Parque de Mataleñas, justo al lado, es otra buena opción con vistas al mar.

Centro recomendado: Si el tiempo está revoltoso te puedes acercar a Yoga Bárbara Martínez, al lado de la catedral, centro especializado en yoga, yogaterapia y terapias naturales con clases bien adaptadas por niveles en un entorno acogedor con un trato personal y cercano. Valoración en Google: 5.0 - 54 Reseñas

8. Oviedo: 1,50 estudios de yoga por 10,000 habitantes

Oviedo es una ciudad que mejora con el paso del tiempo, como el buen vino, no te lo decimos nosotros, sino el mismísimo Woody Allen, quien afirma que: “Oviedo es una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada”. Con su belleza y serenidad invita a cultivar cuerpo y mente, por ejemplo, practicando yoga en uno de sus 33 centros.

Oviedo (Suministrada)

Lugar más Zen: Si el clima acompaña te recomendamos visitar el Parque de San Francisco, un bello recordatorio de lo verde que es Asturias, con sus paseos, lagos, robles… el mejor lugar para desconectar de todo.

Centro recomendado: Si el tiempo no está por la labor, te puedes acercar a Satya Yoga, centro especializado en hatha yoga, ashtanga yoga, vinyasa yoga, acroyoga, pranayama y meditación. Valoración en Google: 4.9 - 20 Reseñas

9. Barcelona: 1,47 estudios de yoga por 10,000 habitantes

Aunque se trata de una gran ciudad, Barcelona goza de un excelente clima mediterráneo, numerosas zonas verdes y, como no, la brisa marina. Sólo hace falta alejarse de las zonas más turísticas y explorar barrios más tranquilos, como el de Gracia y su Paseo de Gracia o el Sants con las Fuentes de Montjuic. Con los 239 estudios de yoga que tiene Barcelona, te va a costar elegir.

Barcelona (Suministrada)

Lugar más Zen: Si el clima acompaña, te aconsejamos acercarte al Parque de la Ciudadela, un magnífico oasis verde en pleno centro, perfecto para hacer ejercicio, disfrutar de las vistas o sencillamente relajarse y descansar.

Centro recomendado: Si el tiempo no está por la labor, puedes asistir a una clase en Yoga Bindu, escuela situada en el centro de la ciudad con 13 años de experiencia, especializada en ashtanga, hatha yoga, yin yoga, vinyasa y acroyoga con precios bastante asequibles y que imparte también cursos dirigidos específicamente a principiantes.Valoración en Google: 4.6 - 27 Reseñas

10. Alicante: 1,45 estudios de yoga por 10,000 habitantes

Alicante es una ciudad costera situada en plena Costa Blanca, que ha preservado con esmero su belleza y su calidad de vida. Sus habitantes viven a un ritmo tranquilo acompañado por la brisa marina y el vaivén de las olas. Es toda una joya del mediterráneo que permite vivir a cuerpo de rey sin tener que gastar demasiado, disfrutando de su clima, su gastronomía, sus numerosas playas y practicando yoga en uno de sus 48 centros.

Alicante (Suministrada)

Lugar más Zen: Si el clima acompaña, te recomendamos el Parque del Palmeral, un hermoso oasis verde lleno de palmeras, que es un espectáculo para la vista y resulta perfecto para caminar, hacer ejercicio o sencillamente relajarse. Si estás dispuesto a coger el coche, a media hora tienes la Playa del Bol Nou, en Villajoyosa, una preciosa playa casi desconocida de aguas cristalinas donde hacer yoga con vistas al mar.

Centro recomendado: Si el tiempo no está por la labor, puedes visitar el Centro de Pilates y Yoga Marta Martín, dónde puedes también añadir pilates a tu lista de maneras de cuidarte y el trato es ameno, divertido y profesional. Valoración en Google: 5.0 - 18 Reseñas

Europa

El podio europeo tiene como protagonista a Zúrich, la ciudad más Zen del viejo continente, con una densidad de 4.44 estudios por cada 10,000 habitantes. Le sigue de cerca Amsterdam, con 4.38 y un poco más rezagado Friburgo, en Alemania, con 4.09. Se hace patente la ausencia de ciudades españolas en el Top 10, Top 20, e incluso Top 30, con la primera aparición nacional en el puesto 36 de la clasificación, de la mano de Santa Cruz de Tenerife, la reina española del Yoga. El país más Zen es sin duda Alemania que consigue colocar nada menos que 11 ciudades en el Top 20. La ciudad que menos apuesta por el Yoga en toda Europa es la portuguesa Seixal, que no cuenta con ningún centro dedicado a esta práctica milenaria.

Metodología