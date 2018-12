Meydan One, un destino pionero en estilo de vida y venta minorista de última generación, anunció que el proyecto se prepara para su lanzamiento a principios de 2020 con el 60 % de los trabajos estructurales ya finalizados.

El proyecto Meydan One es el último desarrollo central de Dubái destinado a mejorar el panorama de los centros comerciales en el Emirato a través de un enfoque totalmente renovado que combina experiencias de venta, hotelería, entretenimiento y ocio.

Meydan One, un amplio destino de última generación, ofrece experiencias de estilo de vida inmersivas, diseño de clase mundial, espíritu empresarial y tecnologías, que reafirman la visión de Dubái de convertirse en el centro global preferido para el turismo y las compras.

Interpretación artística de lo que será el mega centro comercial Meydan One, en Dubái. (Suministrada)

Meydan One ofrece una propuesta de negocios única para inversionistas globales y locales que buscan inversiones en Dubái. Por ser un lugar de zona franca, el destino ofrece ventajas incomparables al facilitar las actividades comerciales, atraer inversiones tanto de empresas locales como internacionales, reforzando así la condición de Dubái como un centro de inversión global.

Con el objetivo de impulsar la innovación inicial en los Emiratos Árabes Unidos y en toda la región, Meydan One presentará un distrito de incubación y una instalación totalmente habilitada para plug-and-play (fácil de instalar) destinadas a emprendedores emergentes en el ámbito de la moda, la belleza y los alimentos y bebidas (Food and Beverage, F&B), entre otros. El programa de incubadora de tres fases ofrecerá a las marcas incentivos de arrendamiento y posicionamiento competitivos a través de una curación cuidadosa, asesoría y apoyo para que las nuevas empresas pasen de ser marcas emergentes a globales, surgidas en Dubái y nutridas con orgullo en Meydan One.

Meydan One ofrece una propuesta de negocios única para inversionistas globales y locales que buscan inversiones en Dubái. (Suministrada)

Meydan One también busca alterar la experiencia de venta minorista tradicional al reinventar la comodidad y la facilidad de movimiento con soluciones avanzadas de “wayfinding” (proceso de orientación espacial entre las personas y el medio físico). Este cambio también se materializará en la plataforma virtual de Meydan One para garantizar accesibilidad y servicio al cliente inigualables. La plataforma se enfoca en ser verdaderamente omnicanal, al empoderar a los visitantes a que comiencen su experiencia en el hogar o en el aeropuerto a través de una tecnología totalmente integrada con la infraestructura física.

Una vez finalizado el proyecto, Meydan One albergará 580 tiendas minoristas, incluidas 30 tiendas ancla y 80 tiendas de lujo emblemáticas, 190 restaurantes y un hipermercado de 13,200 metros cuadrados. Estarán ubicadas en espacios interiores y exteriores orientados por un atrio icónico retráctil, iluminado por el cielo, que mide 525 pies por 328 pies, con áreas flexibles para eventos y entretenimiento, así como experiencias gastronómicas únicas al aire libre.