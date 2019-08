La incertidumbre era mucha, más que quizás lo que se ha visto en años recientes. Mientras en Anaheim, California, se celebraba este fin de semana el D23, la Expo más grande de fans de Disney en el mundo, precisamente sus fans alrededor del planeta especulaban con cientos de posibilidades: que si habría un pabellón nuevo en Epcot y apostaban cuál sería, que si anunciarían un nuevo parque y todo tipo de comentarios, algunos tan creativos como los Imagineers de Disney.

Pero la espera terminó y si antes habían muchas razones para visitar esto parque, ahora hay que sumarle docenas más. Aunque la mayoría de esa lista de deseos y especulaciones de los fans no se hicieron realidad, la cantidad de anuncios durante este evento fue impresionante, al extremo de complacer y asombrar a sus millones de seguidores. Las novedades las presentó Bob Chapek, chairman de Experiencias y productos de Disney Parks, quien estuvo acompañado de otros ejecutivos de la empresa, en el evento que culminó hoy. Estos fueron los anuncios más significativos:

Epcot reimaginado

Esto quiere decir, que el parque, famoso por llevarte a dar la vuelta por numerosos destinos del mundo en un día sin salir de Orlando, gracias a sus pabellones, será el parque de Disney que tenga la transformación más grande de la historia.

El primer y más grande cambio será que el parque será unificado por cuatro “vecindarios”, cada uno enfocado en aspectos importantes del mundo y de las personas. World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery, tendrán experiencias propias cada una, donde la realidad se mezclará con la fantasía en una celebración a la curiosidad y a la magia de las posibilidades. En ellos habrá atracciones, tiendas y restaurantes.

Una de las nuevas atracciones está inspirada en Mary Poppins, que estará en el Pabellón de Inglaterra. También dieron a conocer el nombre del nuevo espectáculo que sustituirá a Illuminations, se llamará HarmonioUS y estrenará en el 2020, luego de una temporada especial de Epcot Forever, que empezará este año al finalizar Illuminations. Ese mismo año estrena Remy’s Ratatouille Adventure, en el Pabellón de Francia, anunciada previamente, así como las películas Canada Far and Wide in Circle-Vision 360, en el de China.

Otro debut es Journey of Water, la primera atracción inspirada en Moana, así como el de Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una aventura por otra galaxia y la expansión de Mission: SPACESpace 220.

Nueva atracción de Moana en Epcot. (Suministrada)

Los juegos interactivos y la tecnología que tanto gustan estarán en PLAY!, un pabellón para toda la familia. Este abrirá justo a tiempo para las actividades que se celebrarán para el 50 Aniversario de Disney en Orlando.

Fiesta en grande para el 50 Aniversario

O mejor cabe decir, fiestas en grande, porque habrá variedad de actividades en el 2021, cuando se celebrará el 1 de octubre el 50 aniversario de Walt Disney World, y los eventos se extenderán a los cuatro parques de Disney en Orlando, Florida.

Uno de los anuncios que más llama la atención es que podrás alojarte no en un hotel, sino casi en una nave espacial. La Star Wars: Galactic Starcruiser es una nueva experiencia vacacional donde los huéspedes pasarán una aventura de dos noches a bordo de una nave. Allí interactuarán con personajes y se convertirán en participantes activos en ese viaje galáctico que será toda una aventura.

Star Wars: Galactic Starcruiser es una nueva experiencia vacacional. (Suministrada)

También se dio un primer vistazo al renovado Teatro Chino donde estará la nueva atracción Mickey & Minnie’s Runaway Railway que abre en primavera. Igualmente se confirmó que el Disney Genie, la nueva herramienta digital que promete transformar la manera en que se planifican las vacaciones a Disney, estrenará a finales del 2020, año en que también se estrenará TRON Lightcycle Run, la nueva atracción de Magic Kingdom.

Y para quienes se preguntaban si no volvería el Cirque du Soleil a Disney, luego de terminar La Nouba, que estuvo en Disney Springs, se anunció que por primera vez los Imagineers de Disney y Walt Disney Animation Studios se unieron con el Cirque du Soleil para crear un espectáculo combinado con las historias de Disney y los artistas del espectacular circo originario de Canadá. Estos shows se podrán ver en adelantos desde el 20 de marzo, y el estreno mundial será el 17 de abril, lo que muestra que han trabajado por largo tiempo en este proyecto que parece está bien avanzado en su producción.

El 17 de abril del año que viene estrenará un nuevo espectáculo de Cirque du Soleil. (Suminstrada)

El Disney Wish será el quinto barco

Los anuncios no se limitaron a Walt Disney World en Orlando, también habrá cambios en todos sus parques alrededor del mundo. Pero una de las novedades que más llamó la atención fue que el Disney Wish será el nombre del quinto barco de la flota de Disney Cruise Line. Para seguir la tradición de los barcos de Disney, tendrá uno de sus personajes destacado en su caso, en este caso a Rapunzel.

Para seguir la tradición de los barcos de Disney, el Wish tendrá uno de sus personajes destacados: Rapunzel. (Suministrada)

El barco, que será bautizado a finales del 2021, tendrá su primer viaje en el 2022 y al igual que otros de la flota, que viajen en esas fechas, tendrán parada en Lighthouse Point, una isla privada en Eleuthera, Bahamas, que está en construcción.