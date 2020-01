El festival más nuevo de Epcot es también uno de los más populares. El Epcot InternationalFestival of the Arts, su nombre en inglés, se presentó por primera vez en el 2017 y vuelve este año a partir del 17 de enero. Desde sus inicios se vio cómo su propuesta distinta lo hizo destacarse entre otros eventos de los parques de Walt Disney World en Florida.

Figment es el protagonista del festival nuevamente. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Dirigido a amantes de diversas disciplinas artísticas y sacando a flote todo el lado de arte que tiene la gastronomía, este Festival de las Artes es una fiesta visual, de color y sabor, pero también una experiencia de aprendizaje y muy interactiva, perfecta para disfrutar con las frescas temperaturas que se disfrutan en Orlando durante la temporada.

Mercancía del Festival de las Artes. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Durante todos los 39 días que dura la edición del 2020 hay eventos para toda la familia. Entre los más destacados están las presentaciones de figuras de Broadway que son parte de los Disney on Broadway Concert Series. La serie de conciertos se presenta en el America Gardens Theatre tres veces por día, con artistas de algunos de los musicales de Disney más exitosos como Kissy Simmons y Alton Fitzgerald White (The Lion King) y Heidi Blickenstaff (The Little Mermaid) y Gavin Lee (Mary Poppins), quienes estuvieron en la presentación del festival a la prensa. Los artistas varían por fecha y los conciertos con canciones de los musicales más famosos de Disney, están incluidos en el precio de admisión del parque, a excepción de las comidas y eventos especiales. Entre estos se incluyen el Disney on Broadway Dining Package, con asientos reservados para uno de los shows y comida en uno de los restaurantes de Epcot.

Artistas del espectáculo Defying Art. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

También estarán de vuelta las estatuas vivientes y los impresionantes artistas de Art Defying Gravity, mostrando su fuerza y flexibilidad. En la fecha de estreno del festival, debutarán también tres nuevas películas en el parque. Awesome Planet Beauty and the Beast Sing-Along, en el pabellón de Francia y Canada Far and Wide in Circle-Vision 360, en el de Canadá, son parte de la renovación de Epcot, según explicó Tom Fitzgerald, de Walt Disney Imagineering. Fitzgerald destacó el gran despliegue de tecnología en los visuales 4K y el trabajo en conjunto con cineastas, artistas y compositores reconocidos.

Vuelven los estudios culinarios

Siguiendo la temática del arte, pero también con el estilo de comida que se vende en festivales de Epcot, los platos son presentados en porciones pequeñas estilo tapas, pero en kioscos llamados Estudios Culinarios donde también hay bebidas creadas exclusivamente para el evento.

Almond Frangipane Cake. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Y la presentación de la comida no deja lugar a dudas, de que la creatividad de los chefs de Epcot alcanza allí su máxima expresión. El postre con la rosa de vainilla con agua de rosas, pana cota y pistacho, tan hermosa que casi es una pena comérselo, tiene textura delicada en el interior, y tiene una cubierta crujiente; toda una exquisitez que no se puede dejar de probar y que estará en el Masterpiece Kitchen. Otro postre es el ya conocido Almond Frangipane, un bizcocho tricolor con cubierta de chocolate belga en los lados y que todos los años está entre los favoritos.

Rodajas de "corned beef" deconstruido. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Por otro lado, la comida incluye el Sous Vide Chicken Roulade, un pollo enrollado con manzanas y fondue de queso tibio Brie y arándanos. “Tenemos de todo para satisfacer todos los gustos, desde platos de carnes, pescado e incluso de plantas”, dijo Ashely Mills, una de las chefs de Epcot.

Una de las bebidas del festival. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Como novedad este año puede hacer un recorrido por el Wonderful Walk of Colorful, para que le sellen el “pasaporte” del festival (gratis) con cada platillo comprado y al completarlo recibirá una sorpresa. Eso sí, tenga la cámara lista porque si no quiere o puede comerlo todo, sí querrá retratarlo.

Rosa de vainilla con pana cota. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Como en otros años, habrá oportunidades interactivas de fotos con obras de arte, en este utilizando pinturas de Vincent Van Gogh, o con el libro de Peter Pan, en el área del Reino Unido, oportunidades de hacer sus propias obras de arte que puede llevar a casa, actividades interactivas para la familia en una zona de juegos para los pequeños, o el nuevo The Spin Art Experience, donde puede pedalear en una bicicleta mientras le van echando pintura para crear su obra. También puede diseñar su propia camiseta, todo mientras recorre el World Showcase, donde están los pabellones, admira obras de artistas invitados con los que pueden compartir y hacer preguntas, y mientras camina, fíjese bien en el piso, porque también se integran obras de arte, hechas en tiza con verdadera maestría. Además hay un inmenso mural en el que puede colorear algunas partes y participar de talleres de arte, incluyendo de animación, (algunos tienen costo).