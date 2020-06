Luego de cumplir con los nuevos protocolos de operación de “La Guía Práctica de Salud y Seguridad Turística” y el programa de certificación “El Sello de Salud y Seguridad” de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el parador Mauna Caribe, en Maunabo, reabrirá sus puertas a partir de este viernes, 5 de junio.

La hospedería informó en un comunicado de prensa que implementaron las directrices generales y operacionales ante la pandemia COVID-19.

En la comunicación, Juan Pablo López, director de venta y mercadeo de Tropical Inns, indicó que estarán realizando reservaciones para huéspedes y familias con niños de 10 años en adelante. “Es vital que todos nuestros huéspedes y familias cumplan con las prácticas de distanciamiento social en todo momento y utilicen una mascarilla para cubrir el área de la cara, nariz y boca mientras se encuentra en las áreas públicas. Los niños de 10 años en adelante serán incluidos en la tarifa de la Oferta Familiar Todo Incluido como persona adicional”, señaló López.

Explicó, además, que el proceso de registro o “check in” será a partir de las 3:00 pm. “Todo huésped está obligado a completar y entregar la declaración de viaje y puntos de contacto. Este documento debe ser completado y enviado de forma electrónica con 48 horas de anticipación a la fecha de su reservación”, agregó.

A continuación algunas de las medidas que deberán seguir en la hospedería:

• A su llegada se encontrará con el Punto de Cotejo de Bienestar para todos los huéspedes y visitantes.

• Todo huésped deberá mantener el distanciamiento social todo el tiempo.

• Todo huésped deberá utilizar una mascarilla durante su registro y en todas las áreas públicas durante su estadía.

• El huésped no puede entrar a las facilidades si no tiene mascarilla. Si no tiene una consigo, el personal de la hospedería le proveerá una vendida al costo.

• Se cotejará la temperatura de todos los huéspedes y visitantes a su entrada a la hospedería, usando un termómetro que no requiera contacto físico y se anotará en el documento de la Declaración de Viaje y Puntos de Contacto.

“Por razón de la pandemia COVID-19, todo huésped que al cotejar su temperatura corporal tenga un resultado de 100.4°F / 38°C o mayor, no podrá entrar y/o permanecer en las facilidades. Siguiendo las guías del CDC, un resultado de temperatura corporal de 100.4°F / 38°C o mayor es fiebre y se constituye un riesgo inminente a la salud y seguridad de la persona, personas que le acompañan, huéspedes, visitantes y empleados”, indica el comunicado.

“Si un huésped y/o visitante tiene 100.4°F / 38°C o mayor de temperatura corporal, se le requerirá que regrese a su auto junto con sus acompañantes y equipaje, y se le alentará a buscar atención médica. No se le realizará el Registro "Check In". Por lo tanto, no podrá disfrutar de su estadía en las facilidades”, agrega la información, en la que se destaca que se le enviará un Certificado de Crédito para que pueda utilizarlo en los próximos 6 meses a partir de la fecha de su estadía original.

• Toda pieza de equipaje y carteras serán desinfectadas a su entrada a la hospedería. Se se utilizará un nebulizador “fogger” o toallitas desechables.

• No se permiten las neveritas de playa en las facilidades.

• El huésped pasará al mostrador de la Recepción "Front Desk" donde entregará su ID con foto para copia (Licencia de Conducir o Pasaporte), firmará la hoja de llegada, firmará el recibo de pago (si el pago fue realizado con tarjeta de crédito), y se le entregará lo siguiente:

• Recibo de pago de la estadía

• Hoja de Bienvenidos y la Guía de Seguridad para Huéspedes.

Además, se requiere que todos los huéspedes tengan colocadas sus bandas en la mano como identificación de huésped de la hospedería.

Por otra parte, se le hará la recomendación de realizar su pre-orden de alimentos en el restaurante y se le informará cómo llegar a su habitación.

• Para evitar y/o reducir cualquier riesgo de contagio, los huéspedes y familias deben permanecer dentro y en los alrededores (área de playa) de las facilidades durante su estadía.

Para mantener el distanciamiento social requerido se realizaron cambios en el uso de la piscina:

• El espacio mínimo establecido es de 6 pies a la vuelta redonda entre personas. Este espacio mínimo requerido reduce el espacio de piscina disponible para el disfrute de los huéspedes y, por tanto, reduce la cantidad de huéspedes que pueden utilizar la piscina al mismo tiempo.

• El horario de la piscina será de 7:00am a 7:00pm.

• Para mantener el distanciamiento social dentro de la piscina, los huéspedes utilizarán la piscina en horarios alternos.

• Huéspedes en habitaciones terminando en número par, disfrutarán de la piscina en las horas pares.

• Huéspedes en habitaciones terminando en número impar, disfrutarán de la piscina en las horas impares.

• Las bandas de colores entregadas a los huéspedes durante el proceso de Registro "check In" también identificarán sus horas de disfrute de la piscina.

• Todo huésped deberá ducharse antes y después de utilizar la piscina.