En invierno muchas regiones de los Estados Unidos se transforman con la llegada de la nieve y el frío. Con esto, también surge la oportunidad de disfrutar unas vacaciones muy diferentes, particularmente para aquellos que viven en climas tropicales donde el calor domina todo el año.

Las montañas y bosques se visten de blanco y surgen nuevas y divertidas experiencias para vacacionar para todos en la familia. Para ayudarle a planificar esas vacaciones y aventuras entre nieve, lomas y chimeneas, proveemos algunas recomendaciones.

La ventaja de repetir este destino vacacional reside en que se van dominando más actividades en la nieve lo que permite disfrutar de un mayor número de eventos. (Shutterstock.com)

Antes de planificar sus vacaciones en ese ambiente muy diferente al trópico, es necesario comenzar a seleccionar la ropa adecuada. Para esto, proveemos las siguientes sugerencias:

- Ropa adecuada para la nieve y el frío: Asegúrese de escoger bien la ropa a incluir en la maleta teniendo en mente las propiedades de los materiales del que están hechas. Con frecuencia algunas personas expresan desagrado por la nieve y el frío, sin embargo, es la falta de estar vestido correctamente lo que más les afecta. Con la ropa y protección para ese ambiente la experiencia será una muy diferente y divertida. El reto es no pasar frío, pero a la vez, tener la movilidad suficiente para disfrutar al máximo una escapada inolvidable.

- Vestirse con varias capas de ropa: Los expertos aconsejan ponerse tres capas de ropa. La primera debe ser pegada al cuerpo para retener el calor del mismo y minimizar el efecto del frío del ambiente. Las camisetas térmicas, especialmente las de manga larga, cumplen muy bien esta función. La segunda debe ser de ropa impermeable para no mojarse, ya sea al derretirse la nieve o por lluvia. La tercera, que sea fácil de quitar en caso de sentir calor y le ayudará a minimizar el efecto del viento.

- El material de su ropa: Procure llevar ropa liviana de materiales resistentes al frío y no demasiado gruesa. Esto le permitirá tener más agilidad al caminar, al moverse sobre la nieve o en la actividad que interese hacer sin sentir cansancio demasiado pronto. Es importante no utilizar ropa de algodón ya que absorben el agua rápido, como el sudor o el agua de la nieve y, además, tardan en secarse. Lo mejor es utilizar ropa de fibras sintéticas que faciliten la transpiración. En la parte inferior del cuerpo, lo ideal es usar pantalones de esquí u otros similares que sean impermeables.

Ubicado en el condado de Pocahontas en West ZVirginia, Snowshoe, es descrito por los aficionados a los deportes de invierno como “lo más cercano al paraíso”. (Shutterstock.com)

ANTES DE CERRAR LA MALETA

Es importante que verifique que tiene todo lo necesario. Por eso, coteje que tenga:

• Toda la ropa mencionada anteriormente.

• Botas para ir a la nieve y que no resbalen, resistentes al agua y altas por encima del tobillo para evitar que entre nieve o agua. Las más convenientes son las parecidas para ir de montañas, ya que pueden ser muy útiles para excursiones o para los días de más frío.

• Zapatos: Al menos dos pares y así tener un par adicional si uno se mojara.

• Guantes impermeables. Hay quien se pone dos, unos finos debajo y los más gruesos encima para evitar sentir el frío.

• Gafas de sol especiales para la nieve que suelen ser un poco más grandes que las habituales y más resistentes a los golpes. Éstas le protegerán de la nieve y del resplandor del sol.

• Crema de protección solar y bálsamo labial. La crema debe tener bloqueador solar con protección 50 SPF para toda la cara y acordarse de aplicar cada dos horas como mínimo. El hecho de ser un ambiente de frío no elimina la existencia de los rayos ultravioleta del sol que afectan la piel.

• Gorro (preferible con orejeras) y una bufanda para tapar bien dos de las partes del cuerpo más propensas al frío: la cabeza y el cuello.

• Pequeña mochila con agua y barritas energéticas. No menos importante es tener una merienda, llevar algún dinero en efectivo por si quiere tomar algo y descansar periódicamente para coger fuerzas y seguir con tus actividades en la nieve.

• Ropa para estar fuera de las actividades de la nieve, como para ir a cenar, salir a compartir con amigos o descansar frente al calor de una chimenea en el hotel.

• Recuerda añadir ropa adicional para ir a la nieve, especialmente si vas a estar más de un día en ella.

Whiteface Mountain es la quinta montaña más alta en los Estados Unidos y forma parte de la cadena de montañas Adirondack. El parque de esquí Lake Placid ubicado allí, es de alta gama. (Shutterstock.com)

DÓNDE PUEDE IR EN ESTAS VACACIONES

Al noreste de los Estados Unidos, como en el sur de Vermont, en Maine, Nueva York y New Hampshire hay numerosos resorts que tienen instalaciones para practicar deportes y actividades en la nieve.

En el norte y oeste de Estados Unidos también hay numerosos resorts, pero son más distantes, las montañas tienden a ser más altas y la nieve más abundante. Muchos tienen excelentes instalaciones para practicar variedad de actividades invernales y para su alojamiento. Cuentan con lomas y montañas, correas, sillas mecánicas o góndolas para subir, instructores y alquilan el equipo especial para el disfrute de los diferentes deportes, tanto para adultos como para niños. Estos son; las botas para esquiar, bastones, cascos de seguridad, esquís, tablas para practicar el snowboarding y tubos inflables para deslizarse por la nieve, entre otros. Además, tienen apartamentos con más de un cuarto, estudios y variedad de restaurantes.

Algunos de los lugares para esquiar al noreste de los Estados Unidos y más accesibles desde Puerto Rico son:

1. Mt. Snow Resort y Stoweflake Mountain Resort en Stowe y Smugglers' Notch Resort en Jeffersonville, Vermont.

2. Camelback Mountain Resort en Tannersville, en las montañas Poconos en Pensilvania.

3. Snowshoe Mountain Resort en West Virginia

4. Whiteface, Lake Placid, New York

5. Omni Mount Washington Resort, Bretton Woods, New Hampshire.

Stowe, Vermont, cuenta con atractivos naturales como Mount Mansfield y el Little River. Sus rutas para esquiar son reconocidas y la ciudad cuenta con el Vermont Ski and Snowboard Museum. (Shutterstock.com)

ACTIVIDADES DE INTERÉS

- El Cross Country es una excelente manera de salir a disfrutar la nieve, de hacer ejercicios, de recorrer lomas y ver paisajes hermosos. Esta modalidad es una simple donde se discurre por surcos ya hechos en la nieve y se deslizan lo esquíes por esos surcos. Practicar este deporte no requiere muchas destrezas, solamente mantener el balance y con el apoyo de unos bastones, y se mueve hacia el frente. Por lo general, esta disciplina se realiza en los resorts que tienen bosques en su propiedad. Hay senderos para principiantes, para nivel intermedio y para expertos.

- Esquiar en la modalidad downhill skiing o bajando lomas: A diferencia del Cross Country, esquiar bajando lomas requiere más destrezas y balance. Por esto, lo recomendable para todo principiante es tomar unas horas de lecciones con un instructor profesional. Este servicio lo ofrecen en los resorts que cuentan con los trails o caminos para bajar en esta modalidad. Éstos están clasificados por niveles, esto es, caminos para principiantes, nivel intermedio y avanzado. Con la ayuda de sistemas mecánicos o góndolas llega a la cima hasta el nivel de su preferencia.

- Disfrute un paseo en un snowmobile: Explore por el bosque en uno de estos vehículos mientras discurre libremente sobre la nieve. En muchos resorts ofrecen excursiones guiadas de una o más horas para pasear por el campo. Las excursiones están personalizadas por niveles y no se necesita experiencia. En el precio se incluye el alquiler del vehículo, la orientación y compañía de un instructor, así como, equipo de seguridad.

- Baje por la nieve en tubo inflable (tubing). Bajar por una colina cubierta de nieve es sumamente entretenido para todos. Tanto niños, jóvenes y adultos pueden unirse en esta aventura invernal. No se requieren destrezas, solamente es necesario tener la ropa adecuada y subir a la cima de una colina. Desde ahí se desliza flotando sobre el tubo inflado. No se requieren clases, ni equipo especial y el disfrute familiar será al máximo. Se baja por lomas destinadas para estos tubos y no se interfiere con otro deporte. Para subir a las lomas se proveen correas mecánicas u otras formas que no requiere esfuerzo alguno.

- Zapatos o “raquetas” para caminar sobre nieve (snowshoeing): Caminar sobre la nieve con estos zapatos especiales o “raquetas” es una de esas actividades físicas que le dan una sesión de ejercicios sin que se dé cuenta. Por su amplia superficie sobre la nieve, podrá caminar sin dificultad, algo que hacía otras generaciones hace cientos de años utilizando formas más rudimentarias de snowshoeing.

- Sin lesiones en la nieve, disfruta unas vacaciones seguras: Igual que los atletas se preparan para sus eventos, usan la ropa adecuada, se nutren y descansan, así debe hacer en estas vacaciones. La experiencia de disfrutar en la nieve requiere tener sus previsiones y cuidados. Es por esto que en los resorts se toman todas las medidas de seguridad para evitar accidentes.

El fin es que todos los visitantes tengan unas maravillosas vacaciones en un ambiente con la nieve y el frío. Luego, podrá regresar y compartir sus vivencias de unas aventuras invernales fascinantes donde hizo hasta muñecos y “guerras” con bolas de nieve.

Para información sobre estos destinos, consulta con tu agente de viajes.