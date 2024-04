FirstBank continúa con su compromiso ambiental

El programa Rescate Costero de FirstBank es una iniciativa a favor del ambiente que cuenta con más de 22 alianzas multisectoriales que incluyen al sector gubernamental, municipios afectados, organizaciones de base comunitaria, escuelas y empresas privadas tales como Boy Scouts of America, Departamento de Educación, Ecoexploratorio, Fundación Amigos del Yunque, Girl Scout of Caribe, Jeep, OPAS (Organización Pro-Ambiente Sustentable), Scuba Dogs Society, United Way de Puerto Rico, Academia María Reina, The Baldwin School, Universidad Politécnica, Assurant, Stellantis, Empresas Santana, Vida Marina y los municipios de Camuy, Isabela, Loíza, Luquillo, Manatí y Quebradillas.