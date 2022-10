“No logro hacer las cosas que hacía antes”, “Me siento fatigado todo el día” son expresiones comunes, cuando la fatiga crónica está presente en la artritis reumatoide. Lo importante es saber que no es un efecto que el paciente tiene que incorporar a su vida, sino que puede luchar contra eso. “No tiene que sentirse así, porque existen alternativas”, aseguró el presidente de la Fundación Puertorriqueñas de Enfermedades Reumáticas (FER), doctor Oscar Soto-Raíces.

“Es interesante cómo, a veces, los pacientes tratan de acostumbrarse al dolor y a la fatiga crónica, porque creen que es parte de la condición y piensan ¨esto es lo que me tocó de ahora en adelante¨, y no tiene por qué ser así. Lo importante es que el paciente le comunique al médico, si no puede lograr hacer las cosas que hacía antes o si su día se ve afectado por el dolor o el cansancio para nosotros encontrar de dónde viene”, puntualizó el reumatólogo.

De acuerdo con Soto-Raíces, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que produce dolor, inflamación y rigidez en las articulaciones. Además, es sistémica. Quiere decir, que la inflamación no solo se refleja en las articulaciones, sino que puede afectar múltiples órganos.

PUBLICIDAD

“Más allá de los órganos, está la inflamación sistémica que es lo que lleva a que el paciente, a veces, tenga anemia o marcadores de inflamación elevados, y ese es el origen de ese cansancio, de esa fatiga crónica que experimentan los pacientes con artritis reumatoide”, informó Soto Raíces.

La fatiga crónica de los pacientes con artritis se describe como una fatiga intensa que persiste a lo largo del tiempo y que limita de forma importante su capacidad funcional para realizar las actividades diarias. Tres de cada cuatro personas diagnosticadas presentan fatiga como parte de los síntomas asociados a la enfermedad.

“Es un malestar, un cansancio generalizado que va más allá del dolor, y es bastante prevalente en los pacientes con artritis reumatoide. De hecho, algunos pacientes comienzan a experimentar esa fatiga antes de que se empiecen a hinchar las articulaciones”, indicó el reumatólogo.

Sin embargo, al no ser el único síntoma, sino que es multifactorial, dificulta su diagnóstico. El doctor reconoció que, en la práctica clínica, es difícil de manejar, ya que no toda la fatiga que tienen los pacientes viene desde la inflamación. “También tenemos que estar bien conscientes de todo lo que ocurre alrededor de una condición crónica de dolor como es la artritis, que trae muchos cambios emocionales, ansiedad, estrés, depresión, pérdida de condición física o aumento de peso”, destacó.

“Hay pacientes que, clínicamente, se ven bien, pero siguen con esa fatiga que afecta su energía, su productividad y su calidad de vida. Para quien lo padece es bien frustrante, porque afecta las tareas en el hogar o en el trabajo. Es un reto, tenemos que explorar todo para saber si hay algo que podamos mejorar en la salud emocional o física del paciente y trabajarlo”, expresó el especialista.

PUBLICIDAD

Según el reumatólogo, al tratar la condición de artritis, se supone que el síntoma de fatiga crónica disminuya o se vaya, pero no siempre disminuye tan rápidamente como se espera. Para poder detectarla, el médico tiene que estar más consciente y explorar más allá de la inflamación o el dolor en las articulaciones.

“A veces, el paciente siente que no mejora, porque, al continuar con el síntoma de fatiga crónica, no se siente bien. Queremos que, aunque sus articulaciones estén mejor, puedan moverse y estén protegidas, sientan esa mejoría. De lo contrario, crean una percepción errónea de que no está mejorando su condición”, explicó el director médico de Rheumatix & Mindful Medical Resarch Group.

Además, recalcó la importancia de que el paciente este consciente de cuáles son los cambios en el trayecto desde su diagnóstico. Entre las recomendaciones principales está la comunicación abierta y sincera con el médico sobre los dolores o cambios que experimenta.

Se requiere que el paciente sea proactivo para buscar el por qué y encontrar las alternativas adecuadas que mejoren su calidad de vida. Incluso, Soto-Raíces sugirió llevar un diario de síntomas que permita la reflexión sobre la condición, de manera que pueda comunicarla asertivamente. Por ejemplo, si la ansiedad hace que no pueda descansar bien, si dejó de hacer ejercicios, aumentó de peso o se siente deprimido.

Recomendaciones adicionales para ser proactivo en el manejo de la condición

Realizar actividad física moderada que se adapte a las características de la persona.

Alcanzar un sueño reparador; conseguir dormir las horas adecuadas con buena calidad.

Buscar ayuda psicológica, en caso de ser necesario. Es normal que la persona con fatiga tenga emociones y sentimientos que necesite aprender a manejar.

Ser fiel al tratamiento. Utilizar el medicamento de la manera sugerida por el doctor ayuda al control del dolor y la inflamación, lo que evita que empeore la fatiga.

Llevar una dieta equilibrada e hidratación correcta.

Evitar el consumo de tabaco, ya que empeora los problemas de salud asociados a la artritis reumatoide.

Para más información sobre el síntoma de fatiga crónica en la artritis reumatoide, llama al 787-765-9034 o visita la página de la Fundación FER www.fundacionfer.org.