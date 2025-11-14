Opinión
14 de noviembre de 2025
75°lluvia ligera
SuplementosDía Mundial de la Diabetes
Suscriptores
PRESENTADO POR
Día Mundial de la Diabetes
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

El toque Betis para tu salud

Estudios destacan su potencial para ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre

14 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Incorporar aceite de oliva Betis en la dieta diaria es sencillo: un chorrito sobre tus ensaladas, un rocío de aceite en spray sobre tus vegetales o como el toque final para tus creaciones. (Suministrada)

Thanksgiving es ese momento del año en que la casa se llena de risas, gratitud y buena comida. Pero también es una excelente oportunidad para recordar que la alimentación es clave.

Lo que elegimos poner en nuestros platos puede ser una forma de cuidar nuestro cuerpo y a quienes amamos. Por eso, el aceite de oliva Betis es el ingrediente que une ambos mundos: sabor único y bienestar.

El aceite de oliva extra virgen es reconocido mundialmente por sus beneficios para la salud. Varios estudios destacan su potencial para ayudar a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, un beneficio fundamental para quienes viven con diabetes.

El mejor aliado: el aceite de oliva

Una parte importante del manejo de la diabetes es la alimentación balanceada. Algunos principios claves incluyen: comer alimentos frescos y naturales, controlar el consumo de azúcar e incorporar grasas saludables como el aceite de oliva extra virgen Betis.

Las grasas saludables ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y aportan saciedad, ayudando así a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre.

Incorporar aceite de oliva Betis en la dieta diaria es sencillo: un chorrito sobre tus ensaladas, un rocío de aceite en spray sobre tus vegetales o como el toque final para tus creaciones.

Su versatilidad convierte cada receta en una opción más saludable sin perder el encanto de su sabor único.

Betis equivale a salud

El aceite de oliva Betis equivale a bienestar, protegiendo la glucosa y la salud cardiovascular.

No es solo un ingrediente en la cocina, sino un verdadero aliado para quienes buscan controlar la diabetes de manera efectiva.

Durante Thanksgiving, celebrar con gratitud también puede significar elegir conscientemente lo que ponemos en nuestros platos.

Porque cuando comemos bien, no solo alimentamos el cuerpo, también alimentamos la vida.

