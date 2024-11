Esencial la adherencia a los medicamentos

A pesar de que el cumplimiento con el tratamiento farmacológico es esencial para el manejo adecuado de la diabetes y otras enfermedades crónicas, más del 75 % de los pacientes no son adherentes a su tratamiento, mientras que más del 50 % no siguen las instrucciones dadas por su médico.

La adherencia se define como el grado en que el paciente toma sus medicamentos según le fueron prescritos, tomando en cuenta cuatro aspectos: consumir la cantidad correcta del medicamento, en el tiempo correcto, de manera y frecuencia correctas, y en una duración correcta. Si el paciente no cumple con algunos de estos criterios, es posible que no sea adherente a su terapia. Esto significa un pobre control de la enfermedad, lo cual puede comprometer la salud física y emocional del paciente, y ocasionar complicaciones vasculares que podrían llevar a la muerte. Además, podría aumentar las visitas al médico y salas de emergencias, así como los gastos médicos.

Existen varias razones por las que los pacientes no cumplen con su régimen de tratamiento, como olvidar tomarlos, no entender las instrucciones, pensar que no necesitan el medicamento o que el medicamento no le hace efecto, entre otras. No obstante, podemos implementar algunas estrategias: