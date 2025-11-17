Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
SuplementosDía Mundial de la Diabetes
Suscriptores
PRESENTADO POR
Día Mundial de la Diabetes
Patrocinado
Una organización o alguien pagó para patrocinar el contenido, pero no lo revisó ni aprobó.

Microbiota intestinal: nexo entre la dieta y la diabetes

La fibra, los prebióticos y probióticos pueden ayudar en el control glucémico y modular la microbiota intestinal en la diabetes

17 de noviembre de 2025 - 5:15 PM

Por Lcda. Sandra Ortiz
La microbiota intestinal se define como el conjunto de microorganismos que habitan en el tracto gastrointestinal, principalmente en el intestino grueso y desempeñan funciones esenciales para la salud. (Shutterstock)

La microbiota intestinal, la dieta y la diabetes están estrechamente relacionadas entre sí, siendo la dieta la que configura la microbiota intestinal, que, a su vez, influye en las vías metabólicas relevantes para el riesgo y la progresión de la diabetes.

La microbiota intestinal se define como el conjunto de microorganismos que habitan en el tracto gastrointestinal, principalmente en el intestino grueso y desempeñan funciones esenciales para la salud, tales como:

  • Digestión y metabolismo.
  • Formación de vitaminas como la K y del complejo B.
  • Protección contra microorganismos dañinos.
  • Modulación del sistema inmune para tolerar sustancias buenas y defender de las dañinas.
  • Influye positivamente en el estado de ánimo y el cerebro produciendo neurotransmisores.

Para disfrutar de estos beneficios, es necesario seguir dietas ricas en fibra que promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas, que, a su vez, ayudan a mantener la integridad de la barrera intestinal, reducen la inflamación y mejoran la sensibilidad a la insulina, disminuyendo así el riesgo de diabetes tipo 2.

Por el contrario, las dietas ricas en grasas y bajas en fibra pueden inducir el desbalance en la microbiota intestinal, lo que puede causar un aumento en la producción de sustancias inflamatorias, deterioro de la función de la barrera intestinal e inflamación; aumentando el riesgo de la resistencia a la insulina y desarrollo de diabetes.

Tomando en consideración que la diabetes se asocia con la composición alterada de la microbiota intestinal, las modificaciones dietarias deben incluir modificaciones dirigidas a la microbiota para mejorar el control glucémico y la salud metabólica.

Rica en fibra (35 gramos al día)

  • Mejor control glucémico.
  • Menor inflamación.
  • Más bacterias buenas.

Suplementación con prebióticos

  • Puede aumentar las bacterias intestinales beneficiosas.
  • Mejorar la sensibilidad a la insulina.

Probióticos y simbióticos*

  • Reducen la hemoglobina glucosilada (HbA1c), la glucosa e insulina en ayunas.
  • Mejor microbiota.
  • Más bacterias buenas que ayudan al control de la glucosa.

*Combinaciones de probióticos y prebióticos.

La fibra, los prebióticos y probióticos pueden ayudar en el control glucémico y modular la microbiota intestinal en la diabetes. Estos cambios se pueden utilizar como complemento a la terapia médico nutricional.

La autora es nutricionista dietista.

Tags
SuplementoBrandStudioDía Mundial de la Diabetes
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
lunes, 17 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: