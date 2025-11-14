¿Preocupado por los picos de azúcar? Sigue estos 8 consejos
No se trata de restricciones sino de aprender a combinar los alimentos de manera inteligente, moverte más y escuchar lo que tu cuerpo necesita
14 de noviembre de 2025 - 11:00 AM
El control de la glucosa va mucho más allá de los números en una prueba de laboratorio. Se trata de aprender a conocer el cuerpo, responder con conciencia a las señales de hambre y energía, y tomar decisiones que apoyen una vida más estable y saludable. Pequeños cambios en la alimentación pueden marcar una gran diferencia en cómo te sientes cada día.
Cuando logramos mantener más estables los niveles de azúcar, reducimos la fatiga, el apetito excesivo y el riesgo de desarrollar complicaciones metabólicas.
A continuación, comparto estrategias prácticas y sostenibles para ayudar a prevenir los picos de glucosa y mejorar tu bienestar general.
Controlar los picos de azúcar no significa vivir con restricciones, sino aprender a combinar los alimentos de manera inteligente, moverte más y escuchar lo que tu cuerpo necesita. Pequeños cambios diarios, como incluir más fibra, moverte después de comer o dormir mejor, pueden ayudarte a mantener la glucosa estable, mejorar tu energía y cuidar tu salud a largo plazo.
Cuidar tu alimentación es una forma de cuidarte a ti mismo, y cada decisión cuenta para vivir con más equilibrio, vitalidad y bienestar.
La autora es nutricionista dietista de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes.
