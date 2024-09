10 consejos con una meta: prolongar tu vida

1. Realiza tus chequeos y establece tu plan

2. Pendiente a tu alimentación

3. Reduce lo malo y aumenta lo bueno

4. Realiza actividad física frecuente

5. Adapta tu rutina diaria

“Aquellas personas que no tienen tiempo para un plan de ejercicios en un gimnasio o por su cuenta, deben pensar en que cualquier esfuerzo es válido; lo importante es estar siempre activos. Utiliza tu rutina diaria para mantenerte activo. En lugar de usar los ascensores y las escaleras eléctricas, vamos a acostumbrarnos a subir esas escaleras en el trabajo y en los centros comerciales. Vamos a mover las cosas nosotros mismos. Estaciona tu vehículo más distante de las tiendas y del trabajo para obligarte a caminar. Si lo que puedes hacer son 10 minutos de ejercicio, esos son los 10 minutos más importantes de cambio. Algo, es mejor que nada”, recomendó la doctora Erica Otero Cárdenas, cardióloga

6. ¡Respira!

7. Descansa bien

8. Ojo con la inactividad

9. Deja de fumar

“Para mantener, no solo una salud cardiovascular óptima, sino también nuestra salud en general, es imprescindible dejar de fumar. Aquellas personas que tienen una adicción a la nicotina deben dejar esta práctica para evitar complicaciones de salud y todos los riesgos que se han comprobado son ocasionados por el uso del cigarrillo”, indicó el doctor Antonio Orraca, cardiólogo.

10. ¡No te desanimes!

Una meta no alcanzada no debe desanimarte; por el contrario, anímate a superarla más adelante. No tienes que desanimarte; si interrumpes tu rutina por causas ajenas a tu voluntad, recarga tu ánimo y sigue adelante.