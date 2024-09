Realiza pequeños cambios con grandes beneficios

1. Modifica tu alimentación

Los pequeños cambios pueden comenzar con lo que comes. Se recomienda incluir frutas y vegetales, no jugos, porque así tienes las fibras necesarias que te ayudarán a bajar el colesterol y controlar la presión; y la fruta natural no tiene azúcares añadidas. Además, puedes limitar las bebidas azucaradas, no tomar refrescos ni bebidas energizantes.