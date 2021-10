Aunque el diseño de interiores es su pasión, Saray López ha sido pieza clave con su llegada como administradora, en el 2005, de Yaras Corp., empresa fundada por su esposo, Roberto Fuenmayor, en el 2000, donde al principio solo se reparaban carritos de compra.

Actualmente, vende diferentes tipos de carritos de compra y ruedas industriales; y ofrece servicios de reparación de equipos eléctricos y de carga liviana.

Uno de los mayores logros de López es ser parte de la creación de Valero Inc., como una compañía separada de Yaras Corp., la primera y única planta de remanufactura y manufactura de carritos de compra de Puerto Rico y el Caribe.

Desde el 2017, Valero Inc. ha evitado que más de 80,000 carritos vayan al vertedero, lo que ha contribuido a un ahorro de hasta el 50% en costos a los dueños de supermercados. Además, cuenta con su propia línea de carritos de compra con el sello Hecho en Puerto Rico.

“Yo he podido encontrar mi espacio y mi lugar en Yaras y en Valero. He podido aprender de una industria liderada por hombres. He disfrutado el proceso y el arduo trabajo de dar a conocer todo lo que nuestra empresa puede hacer por empresarios hispanos como nosotros. Igualmente, me llena de orgullo como mujer, ser parte de la industria de la manufactura a través de Valero Inc. Esto me permite aportar al país y a la comunidad a la que servimos”, expresó la ejecutiva.

López, quien en el 2020 fue incluida en la lista “40 Under 40″ de Caribbean Business y reconocida por ser ejemplo de una mujer líder en la industria en Puerto Rico por la Asociación de Industriales de Puerto Rico, hizo posible que, el año pasado, llegara al mercado local la exclusiva tecnología antimicrobial powder coating, una respuesta a las preocupaciones de la industria provocadas por la pandemia.