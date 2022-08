Renia Rosa

Fundadora de medioLoCCA nacional, un proyecto social que realiza activismo sobre asuntos del padecimiento psíquico, los derechos humanos y la atención a los factores determinantes de la salud.

“Para mí, emprender es un trabajo que, además de ser arduo, está vinculado a un propósito de vida. Es un llamado hacia algo que no puedes dejar de hacer. Por eso, antes de tomar cualquier iniciativa para desarrollar tu idea, es necesario que te asegures de reafirmar y autovalidar el impulso que te mueve a crear”.

“Lo importante es que, cuando el proceso se torne difícil, mantengas la certeza de tu decisión y no permitas que nada ni nadie te haga creer que no puedes o no debes hacerlo. Las dudas siempre vendrán; ahí es cuando sentir el llamado hace su parte. Si en algún momento dejas de sentirlo, siempre puedes volver a empezar, crear otra cosa y decidir un camino distinto”.

Grace González

Dueña y directora creativa de Grace González Jewelry LLC

“Tener un mentor, ya sea alguien en tu grupo de emprendedores, algún familiar, amiga o alguien que has logrado conocer y te ha dado esos consejos muy acertados y con quien mantienes una dinámica de positivismo, crítica constructiva y perseverancia. El creer en ti y nunca rendirte. Si es tu sueño y es lo que te apasiona, además de mantener una mente positiva, así como enfocada en lo que quieres lograr, el universo conspirará contigo para hacerlo una realidad”.

“Algunas de las estrategias que puedo recomendar son tener metas diarias, tanto a corto como largo plazo. Hacer listas para no caer en el patrón de olvido. Buscar colegas, profesionales y emprendedores dentro de tu misma industria o alguna similar. De esta forma, crece tu base de clientes y llegas a más personas. Aprendiendo los unos de los otros”.

Ramón E. Burgos

Propietario de New Balance San Juan

“En el mundo empresarial, lo vital será la consistencia y la perseverancia. Un por ciento bajo de nuestras ideas o proyectos se dan del primer intento. Debemos aprender de cada intento, pero, sobre todo, saber reconocer a tiempo en qué momento debemos echar a un lado una idea y reinventarnos con otra. De esta manera, minimizamos el impacto económico que conlleva emprender un proyecto. Por último, valorar el grupo de trabajo o quienes comparten la idea será vital para tu éxito, contribuye el tener diferentes puntos de vista y debemos hacernos expertos en conciliar llegando a consenso un plan para poder ejecutar”.

“Entre las estrategias para lograr ser un emprendedor se destacan el enfoque, la disciplina, el entender que hay que mantenerse en una evolución constante, manteniéndose acorde con los cambios para no quedar obsoletos.”No es saber, es saber quién sabe”: Cuando emprendemos un proyecto, no vamos a ser expertos en todos los temas, y eso lo debemos reconocer. Nos volvemos más efectivos cuando sabemos buscar ayuda o consejo en quien es más experto en un tema”.

Aileen Velázquez

Propietaria de Sabor a Frappé

“Para mí, una de las claves está en lanzarse con sabiduría, rodearte de personas positivas y alejarte de comentarios desalentadores. La adversidad en mis procesos me ha ayudado a enfrentar muchas caídas, pero esto me ha permitido aprender, atreverme y persistir, hasta lograr convertir los errores en victorias”.

“Las tres estrategias que me han dado resultados como emprendedora son:

Efectividad es hacer lo correcto con excelentes resultados.

Enfoque es tener claras tus metas, tomando en cuenta que habrá obstáculos, pero nunca desviarse de nuestros objetivos, asumiendo responsabilidades, pero reconociendo que errar es parte del proceso hacia el éxito.

Empatía es una manera formidable de reconocer, valorar y comprender el sentir de los demás; en otras palabras, ganarme el corazón de los empleados”.

Javier Meléndez

Propietario de Miautopart.com

Estamos en tiempos de continuos cambios en cortos plazos. La habilidad de poder adaptarse lo más rápido posible nos brinda ventajas de competencias, sin embargo, es necesario entender que la paciencia es una herramienta que nos nutre para mantenernos de pie a lo largo del camino. Cada proyecto debe tener entre sus metas poder existir para impactar a futuras generaciones”.

“Algunos consejos para emprendedores son: el aprendizaje continuo, perseverancia y consistencia; y establecer metas a grandes escalas, mirando a mediano y corto plazo, sin perder el norte en las metas y ejecutando cada día”.

Itsan Hernández

Propietario de Arecibo Home Design

Crear una empresa y que sea exitosa es el sueño de muchos. Sin embargo, es importante saber que las metas conllevan grandes sacrificios. Antes de comenzar cualquier proyecto, debes tener conciencia de hasta dónde estás dispuesto a sacrificar, para luchar por tu futuro. Este es un proceso que no es fácil. A veces, lloras y ríes, ganas o pierdes, pero, al final, si le pones todo el empeño, trabajas duro y confías en Dios, verás los resultados. Ya sea grande o pequeño, si logras tu sueño, ese proceso vale la pena pasarlo”.

“Para lograrlo, debes tener en mente:

Buscar oportunidades diferentes, entiéndase nichos o áreas que no sean por moda o que estén “trending”.

Tener en cuenta la importancia de invertir y capacitar el personal. Hoy día, el servicio vende más que el precio.

Debes enfocarte en la imagen de la empresa y lo que ofreces”.

Miguel Ríos Orsini

Director ejecutivo de The Better Back Store

Tengo muchos consejos para ofrecer pero voy a tratar de ser simple y compartir lo que entiendo que me ha dado éxito a mí. Dios, familia, emprender. Ese es el orden que me ha dado éxito en vida como empresario pero más importante como persona. Ser empresario es parte de quién soy una gran parte pero no es lo que me define como persona y mucho menos mi motivación de existir. Tener a Dios y una familia que me ama incondicionalmente son el motor que me da las fuerzas cuando no las tengo para continuar luchando por ganarme el pan nuestro de cada día. Ellos le dan sentido de propósito a lo que hago, que no es solo por el alcanzar metas por que sí”.

“El otro consejo importante es que se disfruten el viaje. Muchas veces alcanzar los resultados que queremos tarda, es importante disfrutar el camino al éxito y celebrar cada paso adelante porque el camino es largo. Por último págalo hacia adelante”.

“Las estrategias que me funcionan son: