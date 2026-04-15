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Central Waste Services, Inc. fomenta la gestión de uno de los mayores desafíos en las empresas: los desperdicios

Proyecta expandirse con nuevos servicios residenciales y el desarrollo de una planta de reciclaje

15 de abril de 2026 - 4:12 PM

Por Ramón A. Bayón Torres, MBA, M.ARCO
Central Waste Services proyecta expandirse con nuevos servicios residenciales y el desarrollo de una planta de reciclaje, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad en Puerto Rico. (Shutterstock)

Desde el año 2000, Central Waste Services, Inc., fundada por José Berríos Rivera, en Arecibo, se ha consolidado como una empresa líder en el manejo y disposición de desperdicios.

A lo largo de más de dos décadas, ha desarrollado una oferta integral de servicios que incluye el acarreo de escombros y residuos de construcción, así como la remoción de materiales peligrosos como asbestos y plomo, cumpliendo con estrictos estándares ambientales.

Además, ha fortalecido su presencia en el sector industrial mediante una división especializada, destacándose en la limpieza y mantenimiento de tanques de combustible y sistemas de almacenamiento.

Inspirada en los valores de esfuerzo, compromiso ambiental y desarrollo económico, Central Waste Services, Inc. emplea a unas 30 personas y ofrece servicios en toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra.

A pesar de desafíos como la caída de la construcción y el impacto del huracán María, ha logrado mantenerse firme gracias a su enfoque en el servicio de calidad y la excelencia.

De cara al futuro, Central Waste Services proyecta expandirse con nuevos servicios residenciales y el desarrollo de una planta de reciclaje, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad en Puerto Rico.

﻿El autor es gerente general de Central Waste Services, Inc.

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