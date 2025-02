Compromiso con la comunidad

Chili’s no solo ha dejado una huella en la gastronomía de la isla, sino también en el bienestar de la comunidad puertorriqueña. A lo largo de los años, la marca ha colaborado con diversas organizaciones sin fines de lucro, apoyando causas que benefician a los puertorriqueños. Entre las entidades respaldadas se encuentran St. Jude Children’s Hospital, United Way de Puerto Rico y Make-A-Wish, entre otras.

Innovación en la experiencia gastronómica

Como parte de International Restaurant Services, Inc. (IRSI), Chili’s sigue apostando por la innovación y la excelencia en el servicio. Uno de sus más recientes avances es el lanzamiento de Gustitos Go, un programa de lealtad diseñado para premiar a los clientes cada vez que disfrutan de sus restaurantes. A través de este sistema, los usuarios pueden acumular puntos por cada compra realizada en Chili’s, Romano’s Macaroni Grill y P.F. Chang’s, obteniendo acceso a promociones exclusivas y diversas recompensas. Con más de 100,000 personas registradas entre las tres marcas, Gustitos Go está transformando la experiencia gastronómica en la isla.