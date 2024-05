Jorge Colón Gerena resalta desafíos superados y se aferra al talento de su gente

Para Colón Gerena, el contar con un buen equipo de trabajo, ofrecerle un crecimiento en la empresa y abrir caminos para su liderato, es parte esencial del éxito de Wendy’s Puerto Rico que cuenta ya con 82 restaurantes y que abrirá dos nuevos este año. “La sucesión de un negocio de familia puede ser más fuerte si no se limita estrictamente a la descendencia, porque una empresa crece cuando su líder confía en el talento y la lealtad de sus profesionales. Compartir conocimientos y brindarle oportunidades al equipo que ha caminado y crecido conmigo, también es parte vital de la sucesión de la empresa. Además de que, crear una empresa fuerte me da la flexibilidad y la confianza para enfocarme en otras cosas”, sostuvo. Típicamente la estructura de las empresas es piramidal, con una sola persona en la cúpula, pero para Colón Gerena, quien se describe como un ‘contrarian manager’, con una visión en contra de la corriente, “si nosotros ampliamos el ancho de banda de esa pirámide, se eliminará la competencia por una sola posición y los que están en la base de la pirámide tienen mayores oportunidades. Al ofrecer crecimiento personal y profesional a los que trabajan en la compañía, tenemos la capacidad de atraer el mejor talento”, reiteró.

Colón Gerena agregó que su visión de empoderar a su equipo responde además a que, “hoy puedo estar aquí pero mañana no y es imprescindible asegurar el bienestar de los inversionistas, de la empresa y de todos los que han creído en el negocio. Las empresas no deben ser un cacicazgo, deben ser edificadas para perdurar, independiente de quien esté liderando. Los últimos 45 años no te garantizan los próximos 45 días. Si no tienes una base sólida, confianza en el talento de tu gente y una visión clara de futuro, puedes desaparecer. En 45 años ha habido muchas personas que son parte del éxito, pero si mañana esas personas no están, esto va a continuar”, reiteró.