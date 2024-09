Líder de P2P Marketing Agency apunta al próximo nivel

Hace un año y medio que Susanne Marie Alonso Ventura llegó a P2P Marketing Agency para aportar sus conocimientos y destrezas en un campo que conoció desde abajo, cuando obtuvo un empleo como recepcionista y en el que ha crecido profesionalmente por espacio de dos décadas.

Sin embargo, su compromiso con liderar la industria de humanización de las marcas y apostar al corazón de un trabajo en equipo, le abrió un mundo de posibilidades, al ser nombrada Chief Operating

Officer (COO) de la reconocida agencia de mercadeo y publicidad.

Nacida en San Juan y criada en Aibonito, confesó que su reciente nombramiento “es como un sueño vivido”.

“Empecé como recepcionista en una agencia de publicidad y siempre quise saber qué había detrás de esas paredes del lobby; me daba mucha intriga. Luego, el jefe, en ese momento, se me acercó y me dio la oportunidad de hacer diferentes cosas en el lugar”, recordó la hija de María Cecilia Ventura y Rafael Antonio Alonso.

Primero, según contó, “la oportunidad comenzó con servicio al cliente, y lo más que me gusta es que he corrido todas las bases desde ser una coordinadora de cuenta y ejecutiva junior hasta ejecutiva sénior, supervisora, directora y directora de servicio al cliente, manejando todas las cuentas”.

En P2P, resaltó, “entré hace un año y medio como directora de Operaciones”.

“Ahora, que me están haciendo este nombramiento como Chief Operating Officer, de verdad que me encanta. Siempre he querido y he aspirado a esta posición dentro de las diferentes agencias que he trabajado; todas en Puerto Rico, desde agencias boutiques locales hasta agencias internacionales”, mencionó.

“Siempre he tenido la ambición de poder seguir creciendo dentro del servicio al cliente, que es lo que siempre he ejercido en toda mi trayectoria, y cómo, dentro de mi crecimiento, pude ayudar a desarrollar a otras personas”, expresó la egresada de la Universidad Interamericana, donde obtuvo un bachillerato en Educación Especial.

Una de sus mayores fortalezas, señaló, “es desarrollar, dentro de las ejecutivas; hacerlas crecer, que crezcan de posición, que se vayan del lado del cliente, y esto ha sido una de las mejores satisfacciones”.

“En mi trayectoria, he obtenido diversas certificaciones, especialmente, en el desarrollo de personal, porque entiendo que me ayuda a trabajar con los empleados y con los clientes”, apuntó, al mencionar que la operación de la empresa genera cerca de 45 empleos.

En tanto, su misión y visión “es poder llevar a P2P a otro nivel más competitivo sin perder su esencia y lo que ha sido”.

“Creo que el servicio one on one es lo que nos distingue como agencia; ese servicio al cliente. Además, siempre buscar soluciones ágiles y que traigan resultados dentro de un campo tan competitivo hoy día y que tenemos tantas herramientas en nuestras manos como plataformas e internet, que debemos usar a nuestro favor sin perder la esencia humana”, aseveró.

“Nuestra misión es humanizar las marcas y cómo hacemos que nuestras marcas conecten con el día a día de todos nuestros consumidores y clientes. Todos nuestros clientes nos dan esos retos de cómo hacer crecer sus marcas, cómo concienciar y, para nosotros, es cómo humanizarlas y contactamos con las personas en el momento preciso”, agregó la también madre de tres varones.

P2P exalta valores de su nueva COO

Al anunciar el nombramiento de Alonso Ventura como COO, a partir del 1 de septiembre de 2024, la agencia de marketing integral destacó las cualidades de su nueva líder.

De acuerdo con Rubén Rodríguez Cid, principal oficial ejecutivo de P2P Marketing Agency, “este nombramiento refuerza la visión estratégica de P2P de centrarse en el talento humano como el corazón de su éxito y de continuar liderando la industria en la humanización de las marcas”.

“Desde que se unió a P2P hace un año y medio, Susanne ha demostrado un compromiso inquebrantable con la excelencia, no solo en la ejecución de proyectos, sino también en el desarrollo y liderazgo del equipo humano que impulsa a la agencia”, añadió.

Asimismo, destacó que, bajo el liderazgo de Alonso Ventura, “P2P ha fortalecido su capacidad para ofrecer un servicio personalizado y de alta calidad a empresas líderes como MolsonCoors, Serrallés, Comisión de Seguridad en el Tránsito y DIAGEO, entre otras, asegurando que cada campaña no solo conecte con los consumidores, sino que también lo haga de manera auténtica y humana”.

“Creemos, firmemente, que el éxito de una agencia reside en la calidad de las personas que la componen. Susanne ha sido clave en cultivar un entorno donde el talento florece y cada miembro del equipo se siente empoderado para innovar y superar expectativas”, expuso.

“Su enfoque en humanizar las marcas ha transformado la manera en que conectamos con el público, logrando relaciones más profundas y significativas entre nuestras marcas y sus consumidores”, concluyó.