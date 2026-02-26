Opinión
Adulto mayor: Encuentro Dorado amplía su calendario con nuevas fechas

Chequea la ruta por varios municipios y participa

14 de noviembre de 2025 - 12:01 PM

Por Redacción de Suplementos
En un esfuerzo por promover la salud, el bienestar emocional y la conexión social de la población adulta mayor, GFR Media y Triple S se unen para el lanzamiento de Encuentro Dorado, un evento gratuito que recorrerá varios municipios con una jornada llena de actividades educativas, recreativas y de integración comunitaria. (BrandStudio)

GFR Media y Triple-S Advantage te invitan al evento Encuentro Dorado.

Disfruta de una jornada con actividades educativas, recreativas, entretenimiento y espacios para compartir con otros que, como tú, viven con alegría y propósito.

La iniciativa gratuita, de 8:00 a.m. hasta el mediodía, continúa su ruta por varios municipios. Anota las fechas:

  • Miércoles, 4 de marzo en el Centro Comunal del Barrio Daguao, en Naguabo
  • Jueves, 5 de marzo en la Plaza Pública Gilberto Conepción de Gracia, en Vega Alta
  • Martes, 17 de marzo en el Centro de Usos Múltiples, en Fajardo
  • Jueves, 19 de marzo en el Coliseo Dr. Juan Sanchez Acevedo, en Moca
  • Martes, 24 de marzo en la Cancha Bajo Techo Parkhurst, en Las Piedras
  • Viernes, 27 de marzo en el Centro Huellas de Vida, en Gurabo
  • Jueves, 9 de abril en la Cancha Ángel Cholo Espada, en Salinas
Así disfrutan los adultos mayores en Encuentro Dorado

Así disfrutan los adultos mayores en Encuentro Dorado

La nueva iniciativa de GFR Media y Triple S Advantage lleva su gira por varios municipios con juegos, actividades físicas, charlas de autocuidado, camaradería y mucha diversión

Se invita a toda la comunidad a estar pendiente a las plataformas de GFR Media para más detalles.

Día Mundial de la Diabetes
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
