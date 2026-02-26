Adulto mayor: Encuentro Dorado amplía su calendario con nuevas fechas

GFR Media y Triple-S Advantage te invitan al evento Encuentro Dorado.

Disfruta de una jornada con actividades educativas, recreativas, entretenimiento y espacios para compartir con otros que, como tú, viven con alegría y propósito.

La iniciativa gratuita, de 8:00 a.m. hasta el mediodía, continúa su ruta por varios municipios. Anota las fechas:

Miércoles, 4 de marzo en el Centro Comunal del Barrio Daguao, en Naguabo

Jueves, 5 de marzo en la Plaza Pública Gilberto Conepción de Gracia, en Vega Alta

Martes, 17 de marzo en el Centro de Usos Múltiples, en Fajardo

Jueves, 19 de marzo en el Coliseo Dr. Juan Sanchez Acevedo, en Moca

Martes, 24 de marzo en la Cancha Bajo Techo Parkhurst, en Las Piedras

Viernes, 27 de marzo en el Centro Huellas de Vida, en Gurabo

Jueves, 9 de abril en la Cancha Ángel Cholo Espada, en Salinas

Así disfrutan los adultos mayores en Encuentro Dorado La nueva iniciativa de GFR Media y Triple S Advantage lleva su gira por varios municipios con juegos, actividades físicas, charlas de autocuidado, camaradería y mucha diversión