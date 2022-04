La crisis mental que se ha desatado post la pandemia COVID-19, ha incidido en el aumento de la necesidad de servicios de salud mental en la población internacional y de nuestro País. El gobierno de los Estados Unidos ha iniciado la atención de esta necesidad asignando fondos para el desarrollo de servicios y programas para la atención de la salud mental. En el ámbito educativo, en los niveles escolares y universitarios, se interesa atender esta gran necesidad diseñando e integrando programas de educación, prevención y atención al cuidado de la salud mental.

En Ana G. Méndez University, interesamos atender esta necesidad de cuidado de la salud mental enfocándonos en el desarrollo de un programa académico en Consejería especializado en educar profesionales asertivos en la atención del cuidado de la salud mental. La Maestría en Ciencias en Consejería con especialidad en Salud Mental Clínica (MC CSMC) está diseñada con el propósito de preparar estudiantes con el conocimiento y destrezas necesarias para trabajar con clientes que presentan una serie de trastornos mentales y emocionales, así como para promover la salud física y mental. En nuestro Programa los estudiantes adquirirán conocimiento y destrezas en cuanto a tratamiento, consejería individual y grupal; evaluación, recomendación y coordinación con las agencias/proveedores para apoyar a los individuos y familias. Los consejeros de salud mental pueden trabajar en una variedad de entornos de salud mental como hospitales, centros u organizaciones de salud mental, escuelas, centros de bienestar, programas de asistencia para empleados, centros privados, públicos con enfoque individual y/o grupal.

El programa está diseñado considerando los cambios de vida contemporáneos en los cuales la persona debe cumplir con diversos roles y compromisos de vida. El tener el acceso virtual a la educación 24/7 facilita al estudiante apoderarse de su propio conocimiento y a hacerlo a su propio ritmo, tiempo y lugar desde donde se encuentre. En colaboración educativa con profesores altamente cualificados en la especialidad de Salud Mental, el estudiante adquirirá los conocimientos educativos y destrezas profesionales que lo capacitarán para la práctica profesional en consejería profesional especializada en salud mental. Nuestro Programa es ofrecido en una modalidad completamente virtual en los idiomas de español e inglés.

La MS CSMC reúne los requisitos para que el estudiante, luego de culminar sus estudios graduados, solicite la reválida para la licencia como Consejero Profesional en Puerto Rico, según establece la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales de Puerto Rico. De igual menara, el Programa reúne los requisitos para solicitar la reválida de la licencia profesional para la práctica de la Consejería Clínica en Salud Mental del estado de la Florida, según establece el Board of Clinical Social Work, Marriage and Family Therapy and Mental Health Counseling.

Nuestro Programa es pertinente para la gran demanda actual y futura del cuidado de la salud mental. En Ana G. Méndez University estamos comprometidos con el desarrollo del conocimiento y práctica basado en el ofrecimiento educativo de calidad a tenor con las necesidades, demandas y cambios que nos exige el mundo actual.

La autora es coordinadora del Programa de Consejería en Salud Mental Clínica de Ana G. Méndez University.