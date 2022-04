Tomar la decisión de continuar o retomar estudios universitarios no es fácil. Muchas veces, situaciones como cambios en la realidad económica, la situación laboral o simplemente una rutina atareada se pueden convertir en obstáculos para poder terminar una carrera. Sin embargo, si algo demostró esta nueva realidad en la que vivimos es que la educación a distancia puede ser la herramienta clave para que las personas puedan lograr sus metas académicas.

Michael Hernández es uno de esos estudiantes para los que la educación a distancia fue la mejor solución. “Estudié un bachillerato en Tecnología de la Información en redes en EDP University. Luego decidí realizar una maestría Sistemas de Información con Especialidad en Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital, por la modalidad online. Tomé la decisión, ya que trabajo a tiempo completo, lo que me limita porque tendría que viajar para tomar mis estudios. Sin duda, con esta modalidad, no tengo que viajar para tener que estudiar, a la vez que me permite tener una mayor preparación, estudiando desde mi propio hogar”, aseveró.

Hernández explicó el proceso para lograr terminar sus estudios posgraduados. Primero, la institución universitaria le ofreció ayudas económicas y le proveyó el equipo necesario para realizar sus tareas y tomar las clases en línea. Detalló que EDP University cuenta con una plataforma única para ofrecer los cursos en línea y que fue desarrollada por la institución. Asimismo, reiteró que el sistema está preparado para resolver cualquier problema que surja durante su manejo. Además, no ha tenido que llamar al equipo de apoyo técnico de la universidad si hay algún problema con la plataforma, ya que el programa explica cómo puede solucionarlo el estudiante.

“El hecho de pueda tomar mis estudios de manera online me ha traído muchos beneficios. Primeramente, me ayuda a poder distribuir bien mi tiempo al poder tomar la clase a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. De esta forma, puedo dedicarle tiempo a mi familia, a mi trabajo y a mis actividades religiosas”, afirmó el estudiante.

Hernández consideró que estudiar en esta modalidad es un gran beneficio, ya que existen los medios para estudiar y sacarle el máximo provecho a lo que se está estudiando. “Somos una generación privilegiada, al poder obtener un título universitario desde la comodidad de nuestro hogar. Si bien es cierto que estudiar de este modo conllevará ciertos sacrificios, piensen en los beneficios que obtendrán después: la alegría que sentirán al completar su grado y, de igual forma, la felicidad que sentirán sus seres queridos al ver esta meta cumplida. Esto los motivará a ser profesionales satisfechos y dedicados en su preparación académica”, exhortó.

Por otra parte, Jolimar Z. Torres Rosendo, estudiante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, expresó que esta institución tiene tecnologías que son fáciles de manejar y que la respaldan en su proceso educativo con vídeos, tutoriales y materiales de apoyo para tener éxito en el mundo virtual.

“A pesar de que se describe como una educación a distancia, el compromiso y la excelencia de los profesores, así como la interacción con los compañeros en los cursos me hace sentir de la universidad. Incluso, he recibido servicios de matrícula a distancia y he participado de actividades virtuales de mucho enriquecimiento. En la Inter puedo flexibilizar mi tiempo, sin afectar el proceso de aprendizaje y lograr mis metas como profesional en el campo de Administración de Empresas”, declaró.

Estos estudiantes son ejemplo de que nunca es tarde para retomar una carrera. La tecnología se ha convertido en el mejor aliado para que más personas logren sus metas académicas y puedan buscar un mejor porvenir. La educación a distancia es la nueva modalidad para liberar obstáculos en la ruta de la educación universitaria.