La educación a distancia ha sido más que efectiva y probada en su aplicación en la recién declarada pandemia debido al COVID-19. Miles de estudiantes se han sumergido en cursos a distancia y otros cursos con apoyo de la web de manera exitosa. Los cursos y los programas a distancia que ofrece la Universidad Interamericana de Puerto Rico integran un sinnúmero de mecanismos para que el estudiante obtenga una educación completa y de excelencia.

La Universidad Interamericana lleva más de 20 años sumergida en la enseñanza utilizando la modalidad de educación a distancia y, en todos esos años, ha pasado por varias fases y procesos para atemperarse a la tecnología y a las mejores técnicas de educación. La Inter ofrece cerca de 70 programas completamente en línea y cientos de cursos. En estos cursos y programas, la enseñanza se imparte con foros de discusión, actividades demostrativas, notas auditivas o explicativas de materiales visuales, salones virtuales de videoconferencia, donde se reúnen profesor y estudiantes; comunicaciones escritas por medio de correo electrónico, y comunicaciones grupales y privadas para discusiones y planteamientos, entre otros recursos que se utilizan.

Las modalidades de estudios que ofrece la INTER en estos momentos de pandemia son clases 100% online y clases 100% virtuales con salones virtuales o una combinación de ambas, siguiendo la Orden Ejecutiva.

En 1944, la Universidad Interamericana fue la primera institución de educación superior en ser acreditada por la Middle States Association of Colleges and Schools, fuera de Estados Unidos continentales. Once unidades académicas integran el sistema: nueve recintos y dos escuelas profesionales: la Facultad de Derecho y la Escuela de Optometría. Estas unidades académicas están autorizadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico y acreditadas por la Middle States Commission on Higher Education para ofrecer estudios universitarios del nivel subgraduado, graduado y profesional, según sea el caso. Asimismo, la universidad está comprometida con la acreditación profesional de sus programas académicos. Por ello, algunas unidades académicas tienen programas acreditados por diversas organizaciones.

Con más de 200 programas académicos que ofrecer, las especialidades de mayor demanda a nivel subgraduado en la Inter son: Enfermería, Administración de Empresas, Justicia Criminal, Biología, Educación, Sicología, Ingeniería, Aviación, Música, Artes Plásticas, Diseño de Videojuegos, entre otras.

