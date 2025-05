Baldwin elogia el liderazgo de su clase “senior”

La Clase del 2025 de The Baldwin School of Puerto Rico encarna la visión de Eugenio María de Hostos: jóvenes íntegros, con un profundo sentido de responsabilidad social. Formados bajo los principios del Bachillerato Internacional (IB), se destacan como pensadores críticos, comprometidos con la justicia, la empatía y el servicio.

A lo largo de su trayectoria, han demostrado que el liderazgo no tiene edad y que los valores sólidos transforman realidades. En una comunidad de visión internacional y progresista, han dejado huellas profundas. Ejemplo de ello es Paola Acevedo, quien cursó décimo grado en Alemania como parte del programa Congress-Bundestag (CBYX) y estudiará criminología en la Universidad de Miami. La acompaña Mariana Guzmán, presidenta de la clase y futura ingeniera biomédica, reconocida por promover la equidad de género en las ciencias como líder del club GSTEM.

Camelia Toro, presidenta del consejo estudiantil y del capítulo de Habitat for Humanity, reactivó el grupo, movilizó voluntarios y recaudó fondos con un compromiso ejemplar. Diego Álamo, vicepresidente del consejo, encarna la disciplina y el servicio y continuará su formación en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El liderazgo de esta clase también se manifestó en la salud mental, la equidad y la inclusión. Alejandra Sánchez organizó un programa en la Escuela Caimito Abajo y, junto a Leland Kirk, Paulina Fierres y Carolina Cobián, dirigió el club The Girl In You, apoyando al Hogar Rafaela Ybarra.