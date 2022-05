Tras un año de educación a distancia, el inicio de este año escolar fue un día de felicidad inigualable para la clase del 2022 de The Baldwin School of Puerto Rico, sus maestros y familiares. Al son de pleneros, los estudiantes inauguraron un año escolar donde enfrentaron los retos presentados por la pandemia con el gran optimismo, coraje y valentía que siempre los ha caracterizado.

El Diploma del Bachillerato Internacional (International Baccalaureate) es un programa de dos años que ofrece una certificación aceptada a nivel internacional para acceder a la educación superior. El diploma IB es actualmente aceptado en 75 países y en más de 2,000 universidades a ttravé del mundo.

Los 50 estudiantes que componen la clase graduanda recibieron 256 ofertas de admisión a 121 universidades y continuarán su carrera universitaria en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. (Suministrada)

Entre los pilares fundamentales del programa de Bachillerato Internacional (IB) están: fomentar la curiosidad intelectual, el deseo de explorar nuevos horizontes y abordar el futuro con previsión y determinación. Desde una temprana edad, los miembros de esta clase adoptaron este espíritu inquisitivo, haciendo del mundo su salón de clases. En noveno grado, Justina Alvarez-Zoldi fue seleccionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para formar parte del Intercambio Juvenil Congress-Bundestag (CBYX) en el cual cursó el décimo grado en Alemania. Al reflexionar sobre sus estudios en Baldwin, Justina compartió que “el programa IB ayudó a prepararme para la carga de trabajo de cursos universitarios rigurosos y a establecer qué tipo de especializaciones o carreras futuras me interesan explorar”.

¡A este grupo aventurero también se les conoce por sus logros académicos! Por primera vez, en los 53 años desde que se fundó el colegio, 15 de los miembros de la clase graduanda fueron seleccionados como Presidential Scholar Candidates, entre ellos: Justina Alvarez-Zoldi, Javier Nazario-Sánchez, Daria Figlus, Laura Rodríguez, Stella Puopolo, Charlotte Olmedo, Ana V. Aguilar, Miguel Busquets, Alexandra Puig, Ignacio Pérez-García, Ignacio Sadurní, Benjamín Zavala, Sebastián Vélez, Yash Patel y Maruquel Tampe. Justina y Javier fueron reconocidos como finalistas, por su compromiso a su educación y trabajos de servicio comunitario a nivel de la isla. A su vez, Yash Patel fue nombrado National Merit Scholar Finalist, figurando entre un grupo selecto de graduados en Puerto Rico y los Estados Unidos por su alto promedio escolar y puntuación en el SAT.

La autora es director of College Counseling de The Baldwin School of Puerto Rico.