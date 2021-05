Nombre: Mariel G. Saldaña Alemán

Mariel G. Saldaña Alemán

Edad: 18

Concentración: Periodismo

Universidad: Sagrado Corazón

Cuando inició la pandemia, Mariel cursaba su cuarto año de escuela superior y, para adaptarse a las circunstancias, se reunía por Facetime con amistades para completar tareas y ayudarse entre sí. Fue también la estrategia que utilizó para estudiar con sus nuevos compañeros de clase en la universidad y así compartir las preocupaciones que tenían.

“Fue difícil adaptarme a tomar clases en línea. Yo me distraigo fácilmente, y estando en mi cuarto casi ocho horas al día teniendo mi teléfono a lado fue verdaderamente un reto, pues tenía fácil acceso a mis redes sociales”.

PUBLICIDAD

“Lo que más aprendí de mi primer año de universidad fue a exponerme […] no tengas miedo de ser tú mismo, siempre habrá un grupo de personas que te van a apoyar en lo que sea. En solo mi primer año, he hecho muchas amistades que siento que las he conocido desde que era pequeña. Estas amistades de la uni me han servido de apoyo y de mucha ayuda para completar las distintas asignaciones que tenemos”.

“Aprovechen siempre lo que les venga en el camino. Nunca sabrán qué oportunidad les pueda cambiar su forma de pensar o de ver las cosas; a pesar de estar remoto, traten de participar de los grupos que tiene la universidad”.

“En mi caso, Sagrado envía diariamente distintos comunicados en los que informan actividades que van a ocurrir durante la semana, y te puedes conectar a la que te interese. El mayor consejo que les puedo dar es que no tengan miedo a este nuevo mundo. Sí, van a estar nerviosos, pero es el comienzo de algo grande, se los aseguro”.

Nombre: José Gerardo García Morales

José Gerardo García Morales

Edad: 18 años

Concentración: Mecánica

Universidad: Mech-Tech College

“Yo fui de las personas que todavía no estaban listas para graduarse de cuarto año. Para mí se fue muy rápido, pero me gradué y ya; hubo que seguir”. Expresó que al inicio de la pandemia le disgustó la idea de comenzar la universidad en línea, pero al mismo tiempo le agradó saber que tendría su espacio.

“Todavía no me he acabado de adaptar. Al principio fue muy muy muy difícil porque soy una persona muy visual y tengo que estar frente al profesor o profesora para atender […] sobre la marcha, cuando fueron surgiendo los trabajos para las clases, salía de mi cuarto y me iba a otro aula, por decirlo así, para enfocarme y prestar atención”.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, tras iniciar su bachillerato en la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) con miras a la Veterinaria, José Gerardo se dio cuenta de que la profesión a la que durante mucho tiempo aspiró tal vez no era para él.

“Yo siempre tuve en mente la Veterinaria, y por eso comencé a estudiar Biología, pero aún tenía interés en la mecánica, los troces y carros. También, podría decir que mi despiste con las clases (en UAGM) se debía a que el material no me interesaba lo suficientemente como para yo atender”.

Durante su segundo semestre, García Morales tomó la decisión de cambiar su disciplina de estudio, y optó por una carrera en la Mecánica en la que le ofrecían más experiencias presenciales durante este tiempo. “No le cojan miedo a que siga siendo virtual, ni a la universidad. Sigan pensando que es su futuro: a la larga o a la corta, tienes que hacerlo [...] es muy difícil salir adelante sin tener, al menos, alguna preparación”.

Nombre: Nadja Aldarondo Quiñonez

Nadja Aldarondo Quiñonez

Edad: 18

Concentración: Física

Universidad: Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras

“Había ido antes a la IUPI porque mi hermana estudiaba allí; es un campus bastante lindo. Pero luego, ir de eso a que tu ambiente sea la computadora, levantarte, caminar por el cuarto y sentarte en la computadora otra vez para otra clase es tener todo el estrés de la universidad, pero sin el reward de caminar por lugares lindos en el recinto”.

A pesar del reto de pasar muchas horas frente a la pantalla sin interactuar con otros estudiantes, Nadja se dio cuenta de que, a diferencia de la escuela, es mucho más fácil ser parte de organizaciones estudiantiles.

PUBLICIDAD

“Cómo todo es online, puedes ir a muchas más actividades. Si les doy un consejo, sería que durante su primer año se unan a muchas organizaciones porque eso te ayuda con tu porfolio, y no tienes que salir de tu casa”. Concluyó que son oportunidades que en un escenario presencial tal vez no serían tan accesibles.

“En el área de STEM, (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés) diría que las presentaciones de los profesores tienen la información más importante, utilícenlas”.

Nombre: Sofia Alejandra Rivera Santos

Sofia Alejandra Rivera Santos

Edad: 19

Concentración: Producción y Mercadeo de Eventos

Universidad: Sagrado Corazón

Respecto a su futuro como universitaria, diferentes personas le habían comentado lo mucho que disfrutaría su primer año, que sería un periodo en el que viviría experiencias muy distintas a las de la escuela superior.

“Graduarse en el espacio online para luego entrar al espacio online de nuevo fue como si no hubiese empezado nada […] todavía no me siento universitaria como tal porque todo lo he hecho a través de la pantalla, y aún no he visitado el recinto”.

“Se me hizo bien complicado adaptarme al portal digital de la universidad. Tuve muchas citas con asesores y consejeros para que me explicaran. Entonces, pensé que era hora de conocer gente que me ayude y, además, para cuando empiece la universidad (presencialmente) no estar sola”.

Ante la monotonía que podía presentar tener que tomar clases en línea desde la casa, durante su primer semestre Sofía se unió a una organización relacionada con su disciplina de estudio en la que tuvo el espacio para ser creativa e interactuar con otros estudiantes.

PUBLICIDAD

Reconoce que a pesar de que no le costó adaptarse a la experiencia en línea, sí le fue difícil hacer amistad con otros alumnos al inicio. “Con el tiempo, durante el segundo semestre, me dejé de enfocar en hacer amistades, pero de alguna manera u otra sí hice amistades lindas, aunque no recuerdo exactamente cómo”.

“Si tuviera que aconsejar a alguien, le diría que esté pendiente a las clases para no tener que tomar los exámenes finales, y que estén tranquilos, que tomen las cosas con calma”.

Nombre: Adriana P. Álamo Andújar

Sofia Alejandra Rivera Santos

Edad: 19

Concentración: Sicología

Universidad: Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras

“A pesar de encontrarme con algunas dificultades tras el abrupto cambio de clases presenciales a clases online, adaptarme a tomar clases universitarias no fue tan difícil. Los profesores, al igual que nosotras, están pasando por un cambio inesperado y abrupto, fueron sumamente llevaderos, y de esta manera se dio un aprendizaje mutuo”.

“En cuanto a estrategias de estudio, algo que me ayudó mucho fue hacer las asignaciones en el momento para después estar cómoda con el material. Al ser online, el material estaba puesto con anticipación, y si lo haces al momento es más llevadero que un semestre presencial”.

“Además, la universidad ofreció varias herramientas de apoyo para cualquier estudiante que estuviera teniendo alguna dificultad que la administración pudiera manejar, al igual que talleres de apoyo emocional, entre otros”.