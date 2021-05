Llegó el momento que tanto has esperado: Tu graduación de escuela superior y entrada a la universidad. Has luchado, te has fajado, te has esforzado y todo en medio de circunstancias retantes como huracanes, temblores y pandemias. Pero, finalmente, llegó ese día.

Ahora pasas a una etapa diferente. Una etapa en donde se te tratará como adulto, en la que tú tomas tus propias decisiones de qué vas a estudiar, dónde y cómo. Este momento es clave en tu vida, pues los pasos que des ahora pueden tener un impacto en tu futuro a corto y largo plazo. Por esa razón, debes considerar cuidadosamente en qué institución vas a continuar tus estudios postsecundarios. Lo ideal es que te orientes y hagas una evaluación llamando o visitando la institución que te interesa.

Algunas preguntas que debes hacer en tu llamada/visita:

¿Qué programas tienen? ¿Tienen la carrera/oficio/profesión que me interesa?

Si estás indeciso sobre qué estudiar - ¿Con qué recursos cuentan para apoyarme en los primeros meses y ayudarme a decidirme por un área?

¿Dónde están ubicados? ¿Queda cerca de mi casa, cerca de accesos a transportación publica? (Si fuera el caso de estudiar presencial)

¿Puedo realizar estudios virtuales o híbridos?

¿Me ofrecen ayuda económica?

¿Tienen programas de internado como parte del currículo?

¿Tienen programas de consejería/apoyo al estudiante para orientación durante su carrera y en situaciones que necesiten apoyo emocional o psicológico?

Es recomendable tenea a la mano una lista con estas y otras preguntas al momento de hacer la llamada o visita de orientación. Asegúrate, también, de que la institución cuenta con las acreditaciones necesarias en tu área de estudio y que es una institución confiable y con experiencia para que tu educación sea garantizada y correcta.

NUC University cuenta con una gran variedad de opciones que van desde carreras cortas hasta maestría. Puedes comenzar con un diploma en un área que te interese, hasta obtener una maestría que te permitirá progresar y echar hacia adelante en el mundo del trabajo. NUC University te ofrece carreras que tienen gran demanda en el ambiente laboral y carreras con futuro como las del campo de salud, servicios de belleza, artes culinarias y carreras técnicas. Todo esto, con ayudas económicas disponibles, para que puedas cumplir tus metas.

Una buena preparación es clave para asegurar tu porvenir. Una preparación que te brinde los recursos, las herramientas, los conocimientos para convertirte en un profesional de primera en una institución con la experiencia y trayectoria.

Para más información sobre NUC University, sus programas de estudios y ayuda económica y cómo pueden apoyarte para convertirte en el profesional que siempre has soñado, comunícate con NUC University Escuela Subgraduada, llamando al 787-589-8227 o visita www.nuc.edu; o con NUC University División Técnica, llamando al 1-800-917-8687 o visita www.tecnicos.nuc.edu.