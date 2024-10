“No sé qué estudiar”

“Si el joven que se encuentran en su año senior de escuela superior no se preparó bien, [no solo] va a ser un momento de mucha emoción, sino que [también] va a ser de mucha incertidumbre y un poco de miedo porque no tiene el conocimiento de lo que tiene que hacer. Como debe hacerlo todo a la vez, esa desorganización trae mucha confusión. En cambio, aquel estudiante que se preparó puede disfrutar un poquito más este proceso porque conoce las fechas importantes, sabe hacia donde se tiene que dirigir y cuáles son los documentos que tiene que entregar”, explicó la doctora Nelissa Domínguez Dávila, consejera profesional licenciada.

“La madurez no es suficiente. Cuando un adolescente te dice: ‘quiero ser contable, médico, arquitecto’, ¿[su decisión está] basada en qué? Tenemos que ir a la experiencia. ¿Qué oportunidades ha tenido para conocer a ese profesional? Es necesario que sepa que todas las profesiones tienen algo bueno, algo malo, algo regular y algo que quizás no nos encanta tanto. ¿Basado en qué toma esa decisión?”, cuestionó la consejera profesional licenciada.

Duda #1: “No sé qué carrera escoger”

Duda #2: “Ninguna universidad me va a escoger”

Duda #3: “Estoy en desventaja por la escuela en que estudio”

Hay quienes se sienten en desventaja por no haber estudiado en un colegio, o no tener conocimiento en el idioma inglés.

Duda #4 “¿Cómo manejo la presión?”

Duda #5: “No voy a solicitar en esta universidad porque no tengo el SAT”

Es importante orientarse antes de descartar opciones. El desconocimiento de no realizar gestiones por pensar que no puedes, cuando, quizá, esa universidad no te requiere la prueba del SAT, puede resultar en una oportunidad que no puedas aprovechar.