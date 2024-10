Sevvi apuesta a la educación como el impulso primario para alcanzar las metas

Ricardo García, también conocido por su nombre artístico Sevvi, es un artista urbano puertorriqueño que apostó a su producto creativo, tras cursar una maestría en Negocio de Música del Berklee College of Music, en la ciudad de Boston. Para el cantante y productor musical, esta experiencia le sirvió como plataforma para exponerse a profesionales en la industria que se desempeñan dentro y fuera del salón de clases.

Una de las grandes revelaciones que le impactaron en su caminar académico en Berklee fue la realización de las complejidades que giran en torno de la comercialización y autopromoción de los artistas emergentes. “[El] marketing es un mundo diferente; es un animal difícil de dominar… no se trata, solamente, de promocionar tu música, sino [también] debes tener un propósito para tu marca personal y conectar emocionalmente con tu audiencia”, indicó García, aludiendo al shock value que se necesita para poder alcanzar los objetivos comerciales de la industria. “Verdaderamente, “it takes a village”… tienes que tener gente alrededor que te ayude a componer y desarrollar tu negocio y tu marca”, aseveró el puertorriqueño, agradecido con todo su equipo de trabajo y el apoyo que ha recibido de su familia a lo largo del proceso.

Por último, Sevvi destacó el apoyo que ha recibido de su papá, quien le impulsó la idea de continuar estudios y perseguir una carrera en la industria de la música urbana, a la que García ansiaba incursionar. “Antes, pensaba que recibir una educación no era necesario para ser exitoso en la industria y, para mucha gente, quizás no lo es, pero, en mi caso, me equivoqué. Hay mucho que aprender en el entorno académico: técnicas de producción, teorías musicales, y un sinfín de herramientas que adquieres que son esenciales para adaptarte y evolucionar en el campo”, expresó.