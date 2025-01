El cartel oficial de las Fiestas de la Calle San Sebastián rememora la tradición

“Desde 1986, estoy en las fiestas creando diversos carteles como mi trabajo de taller, pero he tenido el privilegio de crear los carteles oficiales del 2002, 2024 y, por segunda ocasión consecutiva, el Municipio de San Juan me comisionó el cartel oficial para las fiestas del 2025. Es un reconocimiento a la labor que uno hace; uno se siente orgulloso de que le reconozcan. Me da alegría que la gente admire el trabajo y busque a uno”, expresó el artista oriundo de Arecibo, pero que desde 1983 reside en San Juan.