San Juan se proyecta ante el mundo desde el patrimonio cultural

Festivales, carnavales y ferias abundan a lo largo y ancho del planeta; sin embargo, las Fiestas de la Calle San Sebastián cuentan con características únicas que han puesto al mundo a mirar hacia Puerto Rico.

A partir de compromiso, consistencia, unidad de propósitos y, por supuesto, del favor del público puertorriqueño aquella humilde celebración impulsada en 1970 por la líder comunitaria Rafaela Balladares, para contribuir al bienestar de Viejo San Juan se transformó en una cita anual que atrae a sobre un millón de personas a nuestra ciudad amurallada.

Innovar sin alterar la esencia es el reto de los organizadores de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Esta ha sido la misión del alcalde, Miguel A. Romero Lugo, junto a su equipo de trabajo, asegura Víctor Rivera, director del Departamento de Arte y Cultura de la ciudad capital y director ejecutivo de las Fiestas de la Calle San Sebastián. En ese sentido Rivera desglosa en qué ha consistido esta tarea, y cómo ha compartido la historia de éxito de las Fiestas de la Calle San Sebastián ante organizaciones de eventos similares en otros países de Latinoamérica.

“En el 2024, el Municipio de San Juan recibió la distinción como Ciudad Iberoamericana de la Cultura por parte de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Esta organización comparte información sobre el funcionamiento de las ciudades, sobre todo cuando se destacan como capitales culturales. En octubre de ese año San Juan fue sede de un encuentro de líderes culturales donde se dialogó sobre cómo se manifiestan las artes y la cultura en los espacios citadinos. Fue en ese contexto que presentamos las Fiestas de la Calle San Sebastián como patrimonio histórico inmaterial de San Juan y todo Puerto Rico. Nuestras fiestas pueden compararse en relevancia cultural y preservación de tradiciones, con el Día de los Muertos en Ciudad de México, los carnavales de Colombia o con el festival internacional del tango en Buenos Aires, sin embargo, contamos con características únicas. Expusimos cómo las Fiestas de la Calle San Sebastián nacen de una base religiosa, de la unidad comunitaria por un propósito y cómo en años recientes hemos trabajado para amplificarlas y atraer público fuera de Puerto Rico, partiendo de rescatar y solidificar sus aspectos originales”, explicó Rivera.

El promotor cultural resalta varias iniciativas dirigidas en esa dirección. “En 1970 doña Rafaela Balladares, vecina de la calle San Sebastián, retoma la celebración de las fiestas con el propósito de recaudar fondos para la restauración del Colegio de Párvulos que estaba en esa vía. Ella rescató del olvido la actividad original que se dio en 1954, cuando el padre Juan Manuel Madrazo, entonces párroco de la Iglesia San José del Viejo San Juan, organizó un festival para restaurar tanto la calle como la parroquia centenaria”. Cabe señalar que, basado en la tradición de fiestas populares de España es que padre Madrazo propone construir unos cabezudos para las fiestas sanjuaneras. “Padre Madrazo los mandó a hacer con la imagen de los reyes de España. Doña Rafaela Balladares rescata la idea, pero la adapta a personajes puertorriqueños, como Juan Bobo y La Puerca, Diplo, hasta el cabezudo de Doña Fela, primera alcaldesa de San Juan. Doña Rafaela Balladares fue una mujer con mucha visión, por eso sus ideas prevalecen hasta el presente y las que cayeron en desuso las hemos rescatado. Ella supo distinguir las artes plásticas de las artesanías y designó que cada una contará con su propio espacio. Ella instauró el baile de época que se celebraba en la Plaza de San José. Esta actividad se dejó de celebrar y en el 2023 la retomamos. Ahora se efectúa en el Teatro Tapia, para mayor comodidad y disfrute del público”.

Un aspecto que convierte a las Fiestas de la Calle San Sebastián en el evento cultural más grande del Caribe es la participación simultánea de entre 400 a 500 artesanos, iniciativa a la que se une el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

“Hemos creado actividades infantiles, como los talleres de juegos tradicionales para rescatar esa parte de nuestra cultura y transmitirla a las futuras generaciones”, enfatizó Rivera, quien desglosa las actividades artísticas sumadas en las últimas ediciones.

“Se incorporó el teatro a las Fiestas de la Calle San Sebastián, mediante el formato de microteatro con el programa Teatro en 15, que se efectúa durante el año en la Casa Cultural en la calle San Sebastián y para las fiestas se traslada al teatro Tapia. Se creó el Encuentro de Tambores en la Plaza de la Barandilla para incorporar el baile de bomba a las fiestas y exponer los diversos toques de bomba que existen por regiones de la isla; cómo se toca y se baila cada uno. El 2026 marca además la celebración del tercer Concurso de Trovadores Copa San Sebastián. Se lleva a cabo en la plaza Colón y se otorgan premios en metálico en categorías de adultos y de niños”.

Durante aquel encuentro de ciudades culturales de Iberoamérica, varios aspectos sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián provocaron interés y curiosidad. “Querían saber cómo hacemos para que un millón 75 mil personas (cifra registrada en 2025) entren, caminen y salgan de manera ordenada de una ciudad amurallada de trece calles. Preguntaron sobre el proceso de curaduría para seleccionar a los artistas participantes, desde artesanos, artistas plásticos, músicos; cómo evaluamos sus trabajos, su aportación y relevancia. Somos cuidadosos en la programación de no dejar ningún género musical fuera. Cuánto tiempo conlleva la organización la cual —explicamos— comienza el lunes después de culminadas las fiestas; los procesos de permisos y solicitud de las plazas; la limpieza, la coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales y el autoanálisis para identificar cómo podemos mejorar”.

Distinciones como la recibida por la Unión de Ciudades Iberoamericanas validan la meta trazada por el alcalde Miguel A. Romero Lugo con las Fiestas de la Calle San Sebastián: su proyección internacional.

“La meta del alcalde desde 2023, cuando se retomó la celebración por completo tras la pandemia, ha sido llamar la atención internacional y hacer del evento un puente para que nos visiten del exterior y, además, como catalizador de desarrollo económico para San Juan y todo Puerto Rico. Aparte del Viejo San Juan se impacta toda la capital, así como la zona hotelera de Isla Verde, en Carolina, y los municipios de Cataño y Caguas, que organizan eventos en saludo a las Fiestas. Además, se logró que artistas internacionales se presenten en las fiestas; que al llamarlos digan sí, que quieren presentarse en este escenario. En realidad, las Fiestas de la Calle San Sebastián han sido y serán siempre nuestro orgullo y la expresión más grande de la puertorriqueñidad”.