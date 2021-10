Cada año tienes la oportunidad de hacer cambios a tu cubierta de Medicare Advantage (Parte C) o tu cubierta de medicamentos recetados (Parte D) para el año siguiente. Estos cambios son posibles dentro de lo que se conoce como el Período de Inscripción Abierta para Medicare. Este período comienza el 15 de octubre y culmina el 7 de diciembre de cada año, sus cambios son efectivos el 1 de enero del año que sigue.

Tú puedes…

Cambiarte del Medicare Original a un Plan Medicare Advantage.

Cambiarte de un Plan Medicare Advantage al Medicare Original.

Cambiarte de un plan Medicare Advantage a otro.

Cambiarte de un Plan Medicare Advantage que no ofrece cobertura de medicamentos recetados a uno que sí la ofrece.

Cambiarte de un Plan Medicare Advantage que ofrece cobertura de medicamentos recetados a uno que no la ofrece.

Inscribirte en un Plan Medicare de Medicamentos Recetados.

Cambiarte de un Plan Medicare de Medicamentos Recetados a otro.

Cancelar tu Plan Medicare de Medicamentos Recetados por completo.

Existen muchas dudas sobre el programa de Medicare, incluyendo algunas prácticas observadas en Puerto Rico durante el Período de Inscripción Abierta. Abajo les comparto algunas de las preguntas o dudas por parte de futuros beneficiarios, como de beneficiarios ya existentes acerca del Período de Inscripción Abierta para Medicare.

1. Inscribirme en un Medicare Advantage es la única manera de obtener servicios de Medicare.

Respuesta: Incorrecto. Una vez eres elegible para Medicare, puedes optar tanto por Medicare Original como escoger un plan de Medicare Advantage. A nivel general, los servicios médicos y hospitalarios ofrecidos por Medicare Original y Medicare Advantage son los mismos. Con la excepción de ciertos beneficios y servicios suplementarios que solo son ofrecidos por un plan Medicare Advantage.

2. ¿Cuándo debo acogerme a un plan de Medicare Advantage?

Respuesta: Una vez obtengas la Parte A y B de Medicare, podrás inscribirte en un plan Medicare Advantage. Cuándo debes inscribirte realmente depende de tus necesidades particulares como, por ejemplo, que tus médicos y especialistas acepten un plan Medicare Advantage, o que necesites algún beneficio o servicio suplementario que el Medicare Original no provea.

3. ¿Cuál plan Medicare Advantage es el mejor para mí?

Respuesta: El mejor plan Medicare Advantage es el que cumpla con todas tus necesidades, ofrezca los beneficios que necesitas y se ajuste a tu presupuesto. Antes de escoger un plan Medicare Advantage, ten en cuenta si tus médicos y especialistas pertenecen a la red de proveedores del plan Medicare Advantage que estás a punto de escoger.

4. Cada vez que voy al supermercado, los vendedores de planes Medicare Advantage me persiguen, ofreciéndome regalos a cambio de inscribirme en su plan. ¿Esto es permitido?

Respuesta: No. Es el beneficiario el que debe iniciar el acercamiento hacia el plan Medicare Advantage y no viceversa. Aunque los regalos o incentivos son permitidos, no deben ser usados a cambio de la inscripción en un plan. Anualmente, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la agencia federal que regula los planes Medicare Advantage, establecen reglas de mercadeo que prohíben estas prácticas. Reporta estos casos, llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

5. Si asisto a un evento donde la compañía Medicare Advantage esté mercadeando sus planes, ¿estoy obligado a compartir mi información de contacto con esa compañía?

Respuesta: No tienes alguna obligación de compartir tu información de contacto. Compartir información de contacto con un plan Medicare Advantage durante un evento de mercadeo es totalmente voluntario. De hecho, las compañías Medicare Advantage deben rotular cualquier lista de registro a algún evento como opcional.

¿Tengo derecho a todos los beneficios y servicios que mi plan Medicare Advantage me ofreció durante el Período de Inscripción Abierta?

Respuesta: Totalmente. Si escogiste algún plan Medicare Advantage por ciertos beneficios o servicios específicos ofrecidos durante el Período de Inscripción Abierta, tu compañía de Medicare Advantage tiene el deber de honrar esos mismos servicios y beneficios. Asegúrate de que entiendes cualquier excepción, limitación o requisito de dichos beneficios o servicios antes de escoger ese plan. Cualquier discrepancia puede ser reportada, llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o escribiéndonos a la oficina Medicare en Puerto Rico a CMSPRVI@cms.hhs.gov.

7. Si decido regresar a mi Medicare Original, ¿cómo puedo obtener la cubierta de medicamentos o Parte D?

Respuesta: Si regresas a Medicare Original, deberás escoger un plan de medicamentos o Parte D para que puedas adquirir medicamentos recetados. Existen varios planes de medicamentos o Parte D en el mercado que usted puede seleccionar para su cubierta de medicamentos ya que Medicare Original no cuenta con una cubierta de medicamentos o Parte D. Accede a www.medicare.gov para verificar los diferentes planes de medicamentos a los cuales usted es elegible en Puerto Rico utilizando su código postal de residencia.

El autor es especialista bilingüe de Seguros Médicos de los Centros de Servicios de Medicare & Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), Puerto Rico & Islas Vírgenes Americanas.