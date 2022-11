La Universidad Albizu, reconocida como una institución líder en psicología y comportamiento humano, otorgó recientemente 505 grados académicos a estudiantes de su Recinto de San Juan y Centro Universitario de Mayagüez, como parte de la ceremonia número 53 de colación de grados que celebra la institución. Estos egresados se suman a los 293 estudiantes que recibieron su título en el Recinto de Miami, Florida, durante el pasado mes de octubre.

En el caso de Puerto Rico, el 84 % de los grados fueron otorgados a mujeres, mientras que el nuevo grupo de profesionales en Miami representa una de las clases graduadas de psicología más numerosas en el estado de Florida, y una de las clases con integrantes latinos más grandes de todo Estados Unidos.

Con estos reconocimientos, la universidad continúa caminado a paso firme en su misión de formar a una nueva generación de profesionales de salud mental con los conocimientos y la investigación más reciente en el campo de la psicología y la conducta humana. Además, son egresados comprometidos con el servicio a la comunidad que como parte de su experiencia estudiantil han ofrecido servicio directo a individuos, familias y comunidades. “El fundador de nuestra universidad decía que más allá del saber está el amor, y esa es la lección esencial que se llevan nuestros alumnos. Vivimos un momento histórico, donde enfrentamos las secuelas emocionales de desastres naturales y emergencias de salud pública. Estos egresados y egresadas salen ahora preparados para ayudar a nuestra comunidad y aportar a su recuperación emocional, sembrando esperanza con amor y compromiso”, indicó el doctor Nelson Soto, presidente de la Universidad Albizu.

La Universidad Albizu procura educar profesionales comprometidos con la investigación para mejorar la calidad de vida y servir a comunidades diversas. La institución es reconocida por su enfoque multicultural y por ser una de las principales instituciones académicas hispanas dedicadas a la educación e investigación en el campo de la salud mental y la conducta humana. Desde sus recintos en San Juan y Miami y su Centro Universitario de Mayagüez, ofrece estudios de grado y posgrado en Psicología Clínica, Psicología Escolar, Psicología Industrial y Consejería Psicológica, así como en Terapia del Habla y el Lenguaje, y Administración de Servicios de Salud, entre otros.

Como parte de la ceremonia de colación de grados de Puerto Rico, la Junta de Síndicos de la institución también confirió un grado de Doctorado en Ciencias del Comportamiento, Honoris Causa, a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez, en reconocimiento a sus aportaciones al olimpismo y a la sociedad puertorriqueña. Rosario ha dedicado gran parte de su vida a mejorar la sociedad puertorriqueña, creando oportunidades para niños y jóvenes dentro y fuera del olimpismo, y promoviendo iniciativas de educación, valores y prevención.

La Universidad Albizu, fundada en 1966, está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education. Posee licencia de renovación otorgada por la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico. Sus programas de Psicología Clínica Psy.D. y Ph.D. del Recinto de San Juan están acreditados por la Comisión de Acreditación del American Psychological Association. El Programa de Patología del Habla y Lenguaje está acreditado por el Council on Academic Accreditation of the American Speech-Language-Hearing Association. Además, la Universidad Albizu inició exitosamente este año el proceso para obtener una de las acreditaciones más importantes del campo de la psicología. El Programa de Maestría en Ciencias de la Psicología Escolar obtuvo un Candidacy Status para acreditación de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares.

Además de su enfoque en la conducta humana, la institución promueve la innovación, el respeto a la diversidad cultural y el trabajo comunitario, inspirando en sus estudiantes el deseo de ayudar a otros y de convertirse en líderes en sus respectivas disciplinas.

Para más información sobre los programas e iniciativas de la institución, el público puede acceder albizu.edu.