8 formas de reducir el “estrés electoral”

De hecho, la Asociación Americana de Psicología publicó una encuesta antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020, la cual reveló que el 68 % de los electores catalogó esa elección en particular como “una fuente significativa de estrés en sus vidas”.

“En ocasiones, pensamos que los jóvenes no están interesados, y nos equivocamos; están muy al tanto de lo que está ocurriendo, sobre todo, en las redes sociales que utilizan, también, a modo de desahogo para transmitir o comunicar una emoción con respecto a lo que está pasando en Puerto Rico”, mencionó.

“Tanto la juventud como el adulto mayor son poblaciones que requieren de una atención más especializada e individualizada, que no genere estrés, sino al contrario, que se puedan orientar acerca de cómo emitir su voto, pero no necesariamente esto está pasando”, lamentó.

Sigue estos consejos

1. Infórmate sobre las propuestas de cada partido o candidato de tu predilección

2. Utiliza fuentes noticiosas confiables

3. Limita el uso de las redes sociales

4. Manejo las expectativas

5. Mantén la calma

“Durante el proceso, podemos experimentar estrés por las filas; si donde te toca votar está desorganizado, si la máquina funciona o no, si no te toma el voto. Es importante tratar de mantener la calma para tratar de evitar situaciones de violencia”.

6. No tengas temor en preguntar

“Otra de las situaciones que genera estrés es no entender los cambios que se han implementado en los colegios, sobre todo con el sistema electrónico. Muchos continúan con el proceso, aun con las dudas. No tengas miedo en preguntar a los funcionarios que están allí para orientarte”.

7. Controla su exposición al bombardeo de información

8. Respeta la diversidad de opiniones

De otra parte, la especialista en conducta humana destacó que, de no atender estas señales, el estrés electoral podría ocasionar otras situaciones a nivel emocional.

“Cuando ese estrés electoral, o estrés generalizado, ya desencadenan en una sintomatología como que no puedes dormir bien o no duermes, no te da hambre, te da cansancio, te falta de energía; todo ese tipo de señales recurrentes [son una muestra de] un estrés continuo que va en aumento”, advirtió.