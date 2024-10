El poder del voto en la región oeste

Rasgos económicos de la región oeste

En tanto, la cifra de desempleados en la región occidental era de 21,970 personas. Mientras que otros 203,502 no formaban parte de la fuerza laboral. Cabe destacar que, “esta categoría incluye a las personas jubiladas, los estudiantes, las personas que cuidan a sus hijos u otros miembros de la familia y otras personas que no trabajan ni buscan trabajo”.

Un vistazo a la zona

“De no lograr que se reactive algún tipo de comercio en la zona, no habría un gran desarrollo económico porque no se impacta toda la ciudad. Esta construcción de alto valor, de altos precios, no necesariamente es para todo el pueblo”, confesó.