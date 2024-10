Guía práctica para votar

A pesar de que no habrá cambios significativos en el evento, según la funcionaria, se sustituirán las tradicionales listas electorales en papel, por la tecnología implementada en el Electronic Poll Book.

“Antes, se firmaba en las listas que brindaba la CEE, que tenían una foto y el espacio era bastante pequeño, reducido; había un margen que las personas, si no estaban bien pendientes, firmaban en el nombre de la persona de arriba o en la de abajo”, recordó.

Los números de la CEE

El viaje del voto

Al entrar, un funcionario cotejará el dedo índice de la mano derecha para validar que el elector no esté entintado.

“De no estar entintado, pasa al secretario, lo buscan en la e-poll book —que es la lista electrónica de electores y firma en la pantalla de esa laptop. Una vez firma, pasa a los inspectores en propiedad, quienes le entregan las cinco papeletas y un marcador negro”, agregó.

¿Cuántas marcas debes hacer por papeleta?

Después de votar

Personas con discapacidades o necesidades especiales

“Los que tienen las tarjetas anteriores a ese año no tienen el código de barra, es un plástico menos resistente que el plástico actual, no va a tener el código de barra y lo van a buscar por [los apellidos] paterno, materno y nombre”, esbozó.

“Estos no estarían utilizando la herramienta electrónica porque no tiene el código de barra y utilizaría el número electoral. Si la tarjeta es de [elecciones] anteriores y presenta la licencia o el pasaporte que no tiene código de barra para nosotros, entonces la búsqueda sería [por los apellidos] paterno, materno y nombre”, resumió.