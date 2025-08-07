Opinión
7 de agosto de 2025
Hazte de una carrera
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Tu educación, a tu ritmo

La UAGM ofrece flexibilidad para adultos

6 de agosto de 2025 - 1:04 PM

Por Redacción de Suplementos
El formato flexible del Programa AHORA de la Universidad Ana G. Méndez te permite hasta ocho fechas de inicio al año. Además, puedes alternar sesiones según tus necesidades y sin afectar tu progreso académico ni perder un semestre. (Shutterstock)

Siempre es posible volver a estudiar, sin importar la edad. Si tienes 21 años o más y aún no has completado tus estudios universitarios, el Programa AHORA de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) te ofrece la oportunidad de obtener un bachillerato o una maestría sin sacrificar tu estilo de vida.

Este programa está diseñado para ayudarte a desarrollar tus destrezas académicas y adquirir las competencias profesionales que necesitas, mientras atiendes tus responsabilidades laborales y familiares.

Algunas de las ventajas de esta metodología de estudios son:

  • Tu experiencia de trabajo cuenta.
  • Dicta cursos híbridos, presenciales y a distancia.
  • Las clases se reúnen una vez a la semana.
  • Las clases se ofrecen en periodos de 5 u 8 semanas.
  • Cuenta con horarios nocturnos y sabatinos.
  • Los créditos previos no caducan.
  • Tiene disponibles las opciones portafolio y exámenes de reto para convalidar conocimientos.

Su formato flexible permite hasta ocho fechas de inicio al año. Además, puedes alternar sesiones según tus necesidades y sin afectar tu progreso académico ni perder un semestre.

Recientemente, se han incorporado nuevos programas bajo esta modalidad. Entre ellos, el doctorado en Gerencia de Proyectos y el certificado graduado en Marketing Digital (Cupey), el grado asociado en Farmacia (Cupey) y los bachilleratos en Enfermería (Cupey y Bayamón) y Terapia Respiratoria (Cupey).

Además, se ofrecen maestrías en Liderazgo en Gerencia de Proyectos (Cabo Rojo), Seguridad Cibernética (Bayamón y Cupey), Finanzas (Gurabo) y Ciencias Forenses (Barceloneta, Bayamón y Gurabo).

Los cursos de certificación para maestros también están disponibles completamente en línea. Si estás interesado en recertificarte o certificarte mediante la ruta alterna y no pudiste hacerlo durante este semestre, tendrás la oportunidad de matricularte en el periodo de verano.

¡Haz el upgrade! Para información, accede a uagm.edu o llama al 787-764-2495. Las clases comienzan el 18 de agosto.

BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
