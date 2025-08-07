Tu educación, a tu ritmo

Siempre es posible volver a estudiar, sin importar la edad. Si tienes 21 años o más y aún no has completado tus estudios universitarios, el Programa AHORA de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) te ofrece la oportunidad de obtener un bachillerato o una maestría sin sacrificar tu estilo de vida.

Este programa está diseñado para ayudarte a desarrollar tus destrezas académicas y adquirir las competencias profesionales que necesitas, mientras atiendes tus responsabilidades laborales y familiares.

Algunas de las ventajas de esta metodología de estudios son:

Tu experiencia de trabajo cuenta.

Dicta cursos híbridos, presenciales y a distancia.

Las clases se reúnen una vez a la semana.

Las clases se ofrecen en periodos de 5 u 8 semanas.

Cuenta con horarios nocturnos y sabatinos.

Los créditos previos no caducan.

Tiene disponibles las opciones portafolio y exámenes de reto para convalidar conocimientos.

Su formato flexible permite hasta ocho fechas de inicio al año. Además, puedes alternar sesiones según tus necesidades y sin afectar tu progreso académico ni perder un semestre.

Recientemente, se han incorporado nuevos programas bajo esta modalidad. Entre ellos, el doctorado en Gerencia de Proyectos y el certificado graduado en Marketing Digital (Cupey), el grado asociado en Farmacia (Cupey) y los bachilleratos en Enfermería (Cupey y Bayamón) y Terapia Respiratoria (Cupey).

Además, se ofrecen maestrías en Liderazgo en Gerencia de Proyectos (Cabo Rojo), Seguridad Cibernética (Bayamón y Cupey), Finanzas (Gurabo) y Ciencias Forenses (Barceloneta, Bayamón y Gurabo).

Los cursos de certificación para maestros también están disponibles completamente en línea. Si estás interesado en recertificarte o certificarte mediante la ruta alterna y no pudiste hacerlo durante este semestre, tendrás la oportunidad de matricularte en el periodo de verano.