Consejos para aprovechar al máximo tus compras sin IVU para la temporada de huracanes

“En el caso de artículos como tal, estamos hablando de tormenteras, sogas, amarres, paneles de zinc de construcción, alimentos no perecederos, agua, y artículos de limpieza y desinfección. En cuanto a los equipos de preparación, es un listado más extenso, pero incluye generadores portátiles que no excedan los $3 mil en su precio de venta, entre otros artículos”, detalló.

El secretario auxiliar de Hacienda señaló que, en el caso de los generadores portátiles, “la carta circular es bien específica en cuanto a que el precio de venta no puede exceder los $3 mil y eso significa que no todo generador queda cobijado bajo la exención”.

“Con esto, no quiero necesariamente decir que ha ocurrido alguna violación a lo que disponen la ley y la carta circular, sino que, simplemente, ocurre en situaciones donde hay confusión”, apuntó.

En cuanto a pedidos que se hagan con anticipación, entre estos, layaway y raincheck , “es bien importante que, para que la exención aplique a un equipo o artículo en particular, la transacción y la entrega del artículo o equipo, ambas deben ser finiquitadas y entregadas durante ese periodo o días exentos”.

“Si alguien hace una compra y paga el 50 % del costo, para hacer el otro 50 % luego de los días del periodo exento, pues eso no queda cobijado bajo la exención. El pago debe ser completado y finiquitado, y la entrega del artículo o equipo también tiene que ser completada en ese periodo exento”, advirtió.

“Reiteramos que este es un beneficio para los contribuyentes. Les exhortamos a que, al momento de que vayan a hacer estas compras, se aseguren de haber revisado los artículos y los equipos que están exentos para que no crear alguna confusión o que pueda surgir alguna situación en el comercio”, aclaró.

De entrada, González Ruiz advirtió que la agencia estará vigilante para que no haya inflación de precios de estos productos previo a la venta.

Entre los consejos que ofreció para aprovechar este alivio al bolsillo se encuentra la verificación del recibo, antes de salir del establecimiento. Esto, para asegurarse de que no se le cobró el IVU.

“Muchas veces, no se programan las cajas registradoras en estos comercios y, lamentablemente, cobran el IVU, y no es lo mismo, una vez abandonan el establecimiento. Muchas veces, las personas no quieren regresar para hacer la reclamación. Por eso, es bien importante que estén bien pendientes, al momento de que se les entregue el recibo. Este debe tener desglosado todos los productos comprados y, obviamente, la exención del IVU”, resaltó.