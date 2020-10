Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

Cuando pensamos en desastres naturales, generalmente pensamos en terremotos o huracanes. Sin embargo, hechos recientes nos recuerdan que otros eventos naturales también pueden tener consecuencias catastróficas, tanto para las comunidades, gobiernos, como para las empresas.

Según el reciente informe anual Weather, Climate & Catastrophe Insight de Aon, más de 400 catástrofes naturales en el 2019 resultaron en un daño económico estimado de $232 mil millones a nivel global. El informe también reveló que el 2019 fue el octavo año más costoso en términos de desastres naturales relacionados al clima. Sin embargo, menos de un tercio de esos daños (solo $71 mil millones) fueron cubiertos por programas de seguros, lo cual implica brechas en la protección.

"La enseñanza más importante de la última década con relación a los desastres naturales es que, con el cambio climático, los peligros considerados “secundarios” —inundaciones, sequías o fuegos forestales— son cada vez más devastadores y costosos. Inclusive, en caso de un peligro “principal” como un huracán, es el impacto secundario —las inundaciones costeras e interiores— lo que amplifica el daño", señaló Karla Ruiz Cofresí, gerente de Riesgos Comerciales.

El riesgo inminente de las inundaciones urbanas

Las inundaciones fueron el peligro más costoso a nivel mundial en el 2019. Los datos también indican que los cambios en los patrones del clima continuarán provocando condiciones y fenómenos climáticos que afectarán cada vez más las áreas urbanas. Por lo tanto, parecería necesario crear mayor resiliencia, mediante la mitigación y/o transferencia de este tipo de riesgo.

Por ejemplo, si fueras sorprendido por una inundación hoy, ¿tendrías el dinero suficiente para reconstruir? Probablemente no. La mayoría de las pólizas de seguro de propiedad comercial generalmente no cubren daños causados por inundaciones. Sin embargo, las inundaciones pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento del año. Muchas empresas no reconocen lo vulnerables que son hasta que es demasiado tarde.

“En Puerto Rico, muchos lugares experimentan inundaciones de algún grado durante la temporada de huracanes, pero, en ocasiones, algunas zonas se inundan inesperadamente, sin aviso. Solo una pulgada de lluvia puede costar miles y miles de dólares en daños. Por lo tanto, asegurar una propiedad por inundación sería una movida financiera inteligente”, añadió la Lcda. Linette M. Vega, líder de Reclamaciones de Aon.

Cómo atender una brecha en la protección

A medida que los riesgos por causas naturales de todo tipo se vuelven más frecuentes, así también incrementa el potencial de pérdidas. En el 2019, la brecha de protección (la parte de las pérdidas por desastres naturales no cubiertas por el seguro) fue de un 69 %. En dicho entorno, es esencial encontrar formas de reducir los riesgos y crear resiliencia a través de coberturas más amplias.

Existen en el mercado herramientas de transferencia de riesgos, como son las soluciones paramétricas, que pueden ayudarte a mejorar la protección del seguro en áreas en las que no cuentes con suficiente cobertura. Una solución paramétrica es un tipo de seguro que provee una indemnización basada en la ocurrencia de un evento catastrófico como, por ejemplo, una tormenta o huracán con nombre oficial, que puede utilizarse a modo de complemento al seguro de propiedad tradicional para ayudar a cubrir gastos deducibles adicionales o extraordinarios.

“La solución paramétrica complementa el programa de seguro de propiedad tradicional con una cobertura especializada. Los pagos de los reclamos a través de una solución paramétrica son rápidos, no existe un deducible, no tienen exclusiones y no se necesita ajuste de pérdida tradicional. Una solución paramétrica te permite usar el dinero del pago de reclamos en cualquier cosa que necesites en ese momento particular, ya sea para el pago de nómina u otros gastos adicionales y extraordinarios no cubiertos comúnmente por el seguro tradicional”, concluyó Vega.

El manejo efectivo de catástrofes es un componente esencial del programa de gestión de riesgos y exige un enfoque integral para evaluar y decidir transferir o mitigar. En Aon Puerto Rico pueden ayudarte a analizar la cobertura de tu programa de seguros y actualizarlo, de ser necesario.

Visita https://www.aon.com/puertorico y descarga la guía informativa de la Temporada de Huracanes 2020, o llama al 787-754-8787 para una evaluación o para más detalles.