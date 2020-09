En la temporada de huracanes estamos muy pendientes del código de galletitas de Ada Monzón. Además, nos conectamos a las redes, radio, televisión y periódicos para conocer más sobre las condiciones del tiempo.

Lo hacemos porque, como dice el dicho “en guerra avisada, no muere gente”. Saber lo que viene nos permite prepararnos y nos da confianza. Nos da una visión clara de lo que podemos esperar.

At Risk Registry es un sistema que nos permite identificar los factores de riesgo de las personas más vulnerables. Conocer esta información nos da una visión clara de cómo reaccionar ante eventos de emergencia que requieran un proceso de desalojo y lo que es necesario para que podamos relocalizar a estas personas vulnerables.

Entre los indicadores que el sistema At Risk recoge se encuentran categorías tales como la transportación, condiciones médicas y nivel de asistencia familiar para responder ante cualquier eventualidad.

PUBLICIDAD

En el 2016, el Departamento de Salud federal estableció como regla el que las agencias de salud, como hospitales, hospicios y home care establecieran sus planes de emergencia para determinar los protocolos a seguir cuando ocurran emergencias.

Desde entonces, el Departamento de Salud de Puerto Rico, a través de su división de bioseguridad, ha estado trabajando los diferentes planes de emergencia con las agencias de salud. La intención es tener una planificación coordinada que permita una respuesta apropiada que atienda la necesidad de los pacientes.

Esto es lo que precisamente ofrece nuestro sistema At Risk, la capacidad de identificar esos factores de riesgo de una forma segura y ágil. Nuestro sistema, que forma parte de los requisitos necesarios para la otorgación de permisos a las agencias de salud en el estado de Luisiana, ha demostrado ser una herramienta indispensable para la seguridad de los pacientes. El sistema permite el intercambio de data entre las agencias de salud y las agencias gubernamentales encargadas del manejo de emergencias a nivel estatal y/o municipal.

En Puerto Rico, el sistema At Risk es representado por miEMR, Inc. con oficinas en San Juan desde el año 2011. La empresa pretende asistir en la planificación para el manejo de emergencias a todas las agencias de salud y al Gobierno de Puerto Rico, proporcionando una visión clara de las necesidades más apremiantes de quienes son hoy más vulnerables. Nuestra empresa puede asistir a implementar el sistema At Risk en sus agencias para agilizar una respuesta cordinada y eficiente.

El autor es presidente de miEMR, Inc. Para información, llama al 787-200-6490, o escribe a: [email protected].