Tú podrías convertirte en un experto de las compras del Black Friday, sin necesariamente tener el conocimiento previo. Y, lo mejor es, que no requieres de un contacto para guiarte en la encomienda. Para lograrlo, debes tener en cuenta la existencia de algunas aplicaciones que te ayudarán a entender cómo es el proceso de validación de un producto y, si los precios divulgados para esta operación representan una disminución real del costo.

Primero, deberás elegir un motor de búsqueda. Algunos expertos recomiendan Google.

“Hay varias aplicaciones que están altamente recomendadas. Es bien importante, porque, aun dentro de los televisores o audífonos, hay un sinnúmero de especificaciones o de modelos. Asesórate bien, haciendo esa búsqueda”, destacó El Tech Gurú, Obed Borrero Nogueras.

“Hay un website que se llama blackfriday.com que, en efecto, muchas personas me han preguntado si es real y si es bueno. La contestación es que sí. Es bueno, en donde publican la mayoría de los especiales de tiendas en cadena”, reveló.

Entre los websites de mayor aceptación se encuentra camelcamelcamel.com, que se dedica a monitorear los precios de Amazon.

“Es un Amazon Track Price, que, básicamente, lo que hace es que, si estás buscando una consola de juegos, puedes monitorear durante el año cuánto fue el precio más alto o cuál fue el precio más bajo. Eso te dará una idea de si estás haciendo un buen deal o si es una rebaja de $10 porque, entonces, no vale la pena hacer la fila o el camping, como suele verse en Puerto Rico”, expresó.

“A veces, me sorprende que la gente compre a $10 más barato y madruga a las 2:00 a.m. para hacer la fila. En ese caso, no tiene sentido”, insistió el experto en tecnología.

Otras aplicaciones como newegg.com también te ayudan a hacer este tipo de comparación de costos. De hecho, “es muy utilizado en Estados Unidos”, dijo.

“Se trata de buscar y hacer esta comparación. Luego, puedes tomar una decisión bien informada y saber si es un buen deal; un buen precio. Recuerda que el impulso, a veces, no es tu mejor amigo, a la hora de comprar un producto electrónico. Asegúrate de que estás comprando lo que necesitas”, expuso.

“No siempre el más barato es el que te va a funcionar. A lo mejor, compras un televisor de $100 y no es Smart, pero tienes que comprar otro equipo que vale $80. Entonces, te salió en $180, más el revolú de las conexiones y las cosas que tienes que hacer cuando, quizás, por $60 más, traía el Roku integrado”, agregó.

De hecho, si todavía no estás seguro de qué regalar, debes saber que existe otra aplicación que se llama gifster.com, “que es una lista de regalos para amigos y familiares en donde puedes crear un perfil”.

“Por ejemplo, si le vas a regalar a alguien que piensas que ya tiene todo, la persona puede hacer su listado de las cosas que desea y lo puede compartir con familiares o público. De esta manera, podemos tener una idea clara de ese producto, incluyendo los enlaces del producto específico”, resaltó.

Asimismo, antes de hacer cualquier maniobra, se recomienda leer las revisiones que realizan los consumidores sobre un producto en particular. Sin embargo, es preciso que hagas el ejercicio en distintos sitios web.

Esto es porque, “muchas veces, no se trata de las estrellitas del review”, aclaró.

“Cuando veo demasiados reviews positivos, para mí ya es algo sospechoso. Hay que recordar que, en el pasado, se han dado varios escándalos en términos de Amazon, sobre fraude. Entre más reviews tenga el producto, mejor. No es lo mismo falsificar 100 reviews que, si el producto tiene 15,000 reviews porque tiene más credibilidad. También me gusta leer los aspectos negativos que la gente comenta, porque no siempre son negativos”, aclaró.

“Muchas veces, he visto reviews negativos de un televisor y la gente dice: ‘Es muy complicado de configurar’, y le dan una estrellita. O dicen: ‘Tengo que pagar Netflix’, y le dan una estrellita. ¿Qué pasa? En realidad, Netflix no es gratis, quizás la persona no sabía. Si entiendes que el tema de la configuración puede ser un issue, ya vas entendiendo de qué se trata el producto y cuáles pueden ser los comentarios”, sostuvo.

Además, el consumidor puede evaluar el cumplimiento de la empresa encargada del producto, a través de estas revisiones.

“Eso le puede dar una buena ‘espinita’ con respecto a que hay un buen servicio de una compañía apoyando el producto. Estas son las cosas en las que debes fijarte en el tema de los reviews porque pueden tener 20 reviews, todos positivos, pero cuidado, que podría ser un producto nuevo y, de esos 20, ¿cuáles son reales?”, resaltó.