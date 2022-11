La seguridad en las compras es un tema que no puedes obviar, mientras te preparas para encontrar las mejores ofertas de esta temporada navideña.

Esto, porque los ‘amigos de lo ajeno’ también se cuelan en esta operación, con el propósito de obtener información que les ayude a entrar a tus cuentas bancarias y realizar transacciones sin tu autorización.

Seguridad al ir de tiendas

Para el especialista en seguridad, Luis A. Pagán Reyes, “los comercios deben establecer sus planes de logística y seguridad de una manera adecuada y en estrecha coordinación con sus proveedores de seguridad privada, la Policía estatal y municipal y sus empleados”.

“Ese plan debe estar encaminado a minimizar incidentes de violencia como resultado de no tener artículos suficientes disponibles, tener la seguridad adecuada en las filas para controlar el flujo de personas, orientar a los visitantes sobre códigos de conducta y comportamiento en las filas, colocando cartelones visibles con dichas reglas, y tener diseñado un plan de emergencia o desalojo, en caso de una situación extraordinaria que así lo amerite”, alertó.

En declaraciones escritas, Pagán Reyes especificó las medidas básicas a considerar “al momento de participar en la venta del madrugador”.

No tengas grandes cantidades de dinero en efectivo para hacer tus compras.

Estaciona en lugares seguros. Si es fuera de un centro comercial, paga por estacionarte.

No expongas la seguridad de niños o envejecientes, llevándolos a hacer largas filas.

Evita las discusiones.

No dejes mercancía visible en el auto para ir a hacer compras en diferentes lugares.

Ten conciencia de tus alrededores. No te distraigas hablando por teléfono, mientras estás en un estacionamiento.

En las filas, no des información a desconocidos sobre artículos que planificas comprar, en especial, si estos son costosos.

Evita discutir con otras personas en las filas. Hay personas o grupos de delincuentes que se dedican a crear situaciones para cometer fechorías, aprovechando la distracción.

Si vas a comprar mercancía costosa, trata de ir acompañado con alguien de tu confianza.

“Si planificas participar este año, debes estar consciente de tu seguridad y la de los tuyos. Los crímenes de oportunidad se han convertido en la orden del día. Estos ocurren cuando un delincuente se percata de tu vulnerabilidad y ve de manera fácil poder apropiarse de tus bienes, tomando la decisión de atacar a su víctima de manera sorpresiva, y dispuesto a lo que sea para lograr sus propósitos. Esto puede ocurrir en un estacionamiento, en la vía pública y aun dentro de un establecimiento”, destacó.

Atento al fraude electrónico

Algunas modalidades de estafa llegan de la mano de algún conocido, mediante las redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos, entre otros intentos de timo, que te animan a acceder a un enlace, ya sea para aprovechar descuentos de última hora o adquirir un artículo que esté escaso.

Aunque las tentativas de fraude se ven durante todo el año y en diversos escenarios, la popularidad de las ventas del Black Friday, elevan la cifra de estos eventos, que siguen afectando a los consumidores bonafide.

El especialista en software Christian Contreras Padilla aconsejó que “no brindes información personal. Esto implica los datos de tu cuenta bancaria, hasta que estés seguro de que no estás entrando a un enlace falso”.

“Casi siempre, estos emails o enlaces son automáticos. Para empezar, hay que verificar la dirección que recibiste. Nunca es recomendado que si el consumidor piensa que puede ser un intento de robo de información, entre a ninguno de los enlaces que le están enviando, sino entrar directamente a la plataforma. Si fuese Amazon, entra directamente a la tienda online y verifica tu cuenta”, enfatizó.

“Quien está haciendo la trampa, quiere que la persona entre de manera urgente. Por ejemplo, llega un correo electrónico que dice que se procesó un pago por equis artículo, e instruye a acceder a un enlace, haciéndole creer a la persona que fue un error. La idea es que quien abre el email entre para aclarar la situación, pero es un enlace falso que se parece a la dirección real y ahí le roban la información”, alertó.

Otro aspecto relacionado a las ventas online, según Contreras Padilla, son las ofertas limitadas a precios increíbles.

“Muchas veces, son descuentos que existen del producto en todas las tiendas donde está disponible. Es muy poco probable, que un artículo que, generalmente está en 20 % de descuento, de repente, alguien lo ponga con 40 % de descuento. Casi siempre, esos descuentos son uniformes. Los precios cambian, pero no de manera drástica. Igualmente, esos detalles pueden alertarnos de un intento de fraude”, destacó.

“Usualmente, en este tipo de scam (estafa), utilizan nombres de dominio de internet similares a las páginas originales. Por ejemplo, es amazon.com y el falso es arnazon, que es una erre seguida por ene, y parece eme. A primera vista, el consumidor se confunde, pero su computadora detecta otra cosa. Puedes verificarlos, pero no ingreses ningún tipo de información”, insistió.

Sostuvo que, una de las recomendaciones para evitar intromisiones indebidas en tus finanzas, es pagar con una tarjeta de regalo como medida de protección.

Por su parte, el periodista y bloguero Obed Borrero Nogueras hizo hincapié en las reventas online.

“Algo que hace que muchas personas estén en riesgo de caer en algún tipo de fraude son las reventas y sitios como eBay, en donde yo, como consumidor, compré mi Xbox o PlayStation. Lo voy a revender, pero en realidad no estoy enviando el equipo que digo que tengo o puedo enviar alguno dañado. He sabido de personas que han vendido solamente la caja, porque la gente no lee que es solamente la caja y cae en ese tipo de fraude”, confesó.

“Es un terreno muy fértil para el tema de los scams y el fraude porque, de momento, llega una oferta en la que tienen las últimas diez consolas de juego disponibles. Te dice: ‘Dale clic aquí para que separes la tuya o la compres; envía dinero por ATH Móvil’. Eso es un fraude. Todos los años vemos eso que suele pasar”, sentenció.