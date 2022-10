Las empresas reconocidas este año como Mejores Patronos en Puerto Rico están entre las que cuentan con las plantillas de empleados más comprometidas en el mundo, de acuerdo con datos de la compañía de asesoría de recursos humanos Kincentric.

“Puerto Rico está entre las primeras diez posiciones de compromiso a nivel mundial”, informó Eddaliz Berríos, líder regional de Kincentric para América Latina y el Caribe, quien explicó que el compromiso del empleado ocurre cuando este habla positivamente de la organización para la que trabaja, quiere permanecer trabajando allí y contribuye con su mejor esfuerzo todos los días.

Eddaliz Berríos es líder regional de Kincentric para América Latina y el Caribe. (Suministrada)

“En temas de atracción y retención de talento, promoción del talento y contar con los recursos para hacer bien el trabajo, Puerto Rico excede significativamente las puntuaciones de Estados Unidos y globales”, aseguró Berríos.

Informó que este año, el nivel de compromiso de los Mejores Patronos en Puerto Rico es de 84 por ciento. Mientras que, otras compañías en la isla que no son parte de la encuesta pero que también miden el engagement de los empleados, reportaron un 70 por ciento para el mismo periodo. Esa cifra fue de 61 por ciento en Estados Unidos y de 66 por ciento a nivel global. “Son diferencias significativas”, acentuó Berríos.

Las empresas inteligentes reconocen el valor de su capital humano

“Hemos visto que, en las compañías en Puerto Rico, al igual que otras a nivel global, están implementando medidas para mejorar la percepción de los empleados sobre los elementos de la estrategia de recompensa total, que incluyen: paga, desarrollo, bienestar, beneficios y reconocimiento”. Por ejemplo, mencionó que hubo empresas que, cuando aumentó dramáticamente el precio del combustible después de la pandemia de COVID-19, ofrecieron bonos para gasolina a empleados que tenían que reportarse a las oficinas, mientras que hubo otras que ofrecieron fondos para que quienes trabajan desde las casas adquirieran placas solares o generadores.

Estas acciones, en conjunto con otras prácticas y con el rol de los líderes de las organizaciones, hacen que los empleados se sientan en un ambiente laboral seguro y protegido, lo que eleva su compromiso, destacó Berríos.

El compromiso se mide a través de una encuesta de opinión que administra Kincentric a los empleados de las compañías participantes. Los resultados del cuestionario se utilizan no solo para guiar las decisiones de las organizaciones acerca de cómo trabajar con su capital humano, sino también para otorgar los reconocimientos a los Mejores Patronos y a los Best Employers.

“Los reconocimientos no son lo mismo. Mejores Patronos de Puerto Rico es una designación local —exclusiva de la isla— en la que evaluamos dos elementos esenciales: la puntuación de compromiso en la encuesta de opinión de los empleados, que tiene un 70 por ciento de peso en la ecuación, y el cuestionario de prácticas de recursos humanos, que completa el líder de recursos humanos o de la organización, y tiene un 30 por ciento de peso”, explicó la gerente regional.

Luego de completar esta parte del proceso, se saca la puntuación de compromiso para el mercado de Puerto Rico. Se obtiene del promedio de todas las empresas que realizaron la encuesta de compromiso en la isla. Un comité evaluador de Kincentric realiza un listado de las organizaciones cuyas puntuaciones de compromiso igualaron o superaron el promedio para Puerto Rico y esas son las nominadas a Mejores Patronos. Este año, trece empresas —con plantillas de 25 trabajadores o más— fueron reconocidas.

Por su parte, Best Employers es un programa global, disponible en una gran cantidad de países, que ofrece certificaciones globales, regionales o por mercado. En la isla, un comité global otorga la certificación para el mercado de Puerto Rico, tomando en cuenta los resultados del mercado en la encuesta a empleados, informó Berríos. “Se evalúan cuatro índices: compromiso, líderes que generan compromiso, agilidad y enfoque en el talento. Para obtener la distinción de Best Employers, la organización tiene que lograr una puntuación en el cuartil superior del índice de compromiso y en dos de los otros tres índices. Su puntuación no puede estar en el cuartil inferior en ninguno de los índices”, detalló.

Para participar, las empresas deben tener 50 empleados o más en la isla. Este año, una compañía fue reconocida como Best Employers.

Tanto en Mejores Patronos como en Best Employers, Kincentric solo divulga los nombres de las organizaciones reconocidas, aseguró.

Ambos reconocimientos tienen beneficios tanto para la organización como para los empleados, de acuerdo con la ejecutiva. “Ayuda a atraer y a retener talento. Muchas empresas distinguidas reciben constantemente resumés y solicitudes de empleo, aun cuando no tienen plazas vacantes. Además, hay una correlación positiva entre el nivel de compromiso de los empleados y el retorno total para el inversionista”, dijo.

“La encuesta permite a los empleados, de manera confidencial, compartir el sentir sobre su experiencia en la organización y dejar saber qué áreas de oportunidad hay para mejorar”, expresó la líder regional y agregó que: “Los empleados se sienten escuchados y que la empresa los cuida. También sienten orgullo de pertenecer a una empresa distinguida entre los Mejores Patronos y los Best Employers”.