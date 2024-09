Fortalece iniciativas de capacitación y desarrollo de líderes

4 Pequeña (25-64)

“A través de la gerencia de proyectos, empoderamos a estos empleados para trabajar en los planes de trabajo; en los planes estratégicos”, detalló el ejecutivo. “Eso desarrolla líderes que vienen desde la base. Las ideas surgen, no necesariamente de la administración, sino de los empleados que están en la línea de fuego todos los días”.

En cuanto a las condiciones de trabajo, hay opciones de labor presencial, remoto e híbrido, dependiendo del puesto. “Tenemos empleados que nos dan servicio desde Florida, en Estados Unidos, y desde pueblos en donde no tenemos sucursales. Eso nos ha ayudado a ser más redundantes porque, cada vez que no hay luz o internet en un área, podemos seguir dando el servicio. Ganan los empleados y gana la cooperativa”, aseguró Morales. Añadió que está la opción de trabajar diez horas durante cuatro días a la semana o de escoger entre distintos horarios, siempre que no se afecte el servicio al cliente.