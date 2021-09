Aproximarnos al concepto del dolor psíquico en unas pocas palabras sería reducir la experiencia del sufrimiento. Podría decirse que la palabra nunca será capaz de explicar totalmente el padecimiento.

De otro lado, en la política pública y la atención en salud ha prevalecido el acercamiento al dolor psíquico (lo psicológico, emocional y mental) desde el enfoque biomédico y de patologización. O sea, que la causa del dolor es planteada fundamentalmente desde la base fisiológica y, como consecuencia, debe tratarse como una enfermedad.

Entre otras repercusiones, el efecto ha sido que la asistencia sanitaria esté desligada de las circunstancias que influyen en la vida de cada ser. El contexto sociopolítico, las circunstancias materiales y los factores psicosociales, entre otros, conforman la experiencia de vida y salud de una persona.

Si el modelo público de salud no se ejecuta adecuadamente desde la aproximación y la comprensión de los determinantes sociales; si la política del Estado no implementa acciones permanentes para lograr la accesibilidad y la equidad en los servicios, y no prioriza la salud como un derecho humano, lo único que hace es poner parches, mientras el problema sigue reproduciéndose año tras año. No puede haber prevención en salud, mientras se vulneran derechos como la vivienda y la educación.

PUBLICIDAD

Igualmente, si el modelo privado —que es el que sostiene la mayor cantidad de los servicios actualmente— no se vincula a la realidad socioeconómica de la población, seguirá perpetuando un sistema injusto y de exclusión.

Acción social y comunitaria en Puerto Rico

Inspirada en movimientos sociales en Latinoamérica y España, fundé medioLoCCA nacional en 2020, que, además, desde agosto del año en curso, es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental. Esta Red propone desarrollar un programa integral de la región, en favor de la lucha colectiva por los derechos humanos en el campo de la salud mental y desde las artes.

A través de medioLoCCA nacional se realiza activismo para transformar la situación individual y colectiva de las personas que convivimos con experiencias directas de padecimiento psíquico en Puerto Rico. De igual forma, integra acciones educativas, sociales e investigativas con las artes, como herramienta potente en el desarrollo de su misión.

Al reconocer la importancia de las subjetividades en las experiencias de dolor, el padecimiento psíquico considera, igualmente, a los determinantes individuales y sociales. También, coloca a la persona que lo experimenta en una posición activa ante sus experiencias vitales y los estados de recuperación.

medioLoCCA nacional se aleja del modelo biomédico y de psicopatologización, y del lenguaje y las prácticas que perpetúan la estigmatización, la marginación, la criminalización y la victimización de las personas con experiencias de padecimiento psíquico.

Para su Red Humanizada, medioLoCCA nacional desarrolla recursos de apoyo como formación y activismo, acompañamiento entre pares, encuentros creativos y artísticos, eventos, laboratorio social y contenidos. También ofrece servicios de consultoría de nicho y capacitación, dirección de contenidos, mediación artística y encuentros comunitarios a colectivos, instituciones, organizaciones e iniciativas comprometidos con la justicia social.

PUBLICIDAD

Visita www.mediolocca.com.

La autora es fundadora de medioLoCCA nacional, escritora, artista de la performance y gestora cultural, que ha convivido con experiencias de padecimiento psíquico desde niña.